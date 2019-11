Trump: Bloomberg nebude vo voľbách úspešný, ale uškodí Bidenovi

Washington 9. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg nebude úspešný, ak sa pustí do boja o prezidentskú funkciu.



"Michaelovi to nevyjde, lebo nemá to, čo treba pre úspech," uviedol Trump. Vyhlásil však tiež, že so žiadnym iným kandidátom by v prezidentských voľbách nesúperil tak rád ako s Bloombergom, ktorý je tiež miliardárom.



Bývalý starosta New Yorku, podnikateľ a demokratický politik Michael Bloomberg síce v marci oznámil, že na budúci rok nebude kandidovať za prezidenta USA, posledný status jeho politického poradcu na Twitteri však necháva tejto možnosti stále dvere otvorené, napísala v piatok agentúra DPA.



Bloomberg sa obáva, že v súčasnosti nie je v demokratickom tábore nikto, kto môže vo voľbách poraziť prezidenta Donalda Trumpa, uviedol poradca Howard Wolfson.



Agentúra DPA pripomenula, že prípadná Bloombergova kandidatúra by ohrozila všetkých popredných demokratických kandidátov, najmä však bývalého viceprezidenta Joea Bidena.



Trump v reakcii na možné ohrozenie z Bloombergovej strany uviedol, že boj o Biely dom mu nevyjde, ale na druhej strane "uškodí Bidenovi". Vyhlásil tiež, že Bloomberg minie na svoju kampaň veľa peňazí. Bez bližšieho vysvetlenie Trump vyhlásil, že Bloomberg má "vážne problémy: nejaké osobné a plno ďalších problémov."