Trump bol pri sľuboch ukončiť vojnu na Ukrajine trochu sarkastický

Washington 15. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že bol "trochu sarkastický", keď ešte počas predvolebnej kampane opakovane tvrdil, že bude mať rusko-ukrajinskú vojnu vyriešenú do 24 hodín, a to dokonca ešte pred svojím nástupom do úradu. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Trump dostal otázku o týchto svojich opakovaných vyhláseniach počas rozhovoru pre televízny program Full Measure v čase, keď sa jeho administratíva stále pokúša sprostredkovať riešenie konfliktu na Ukrajine, a to aj 54 dní od nástupu na výkon jeho druhého funkčného obdobia.



"No, bol som trochu sarkastický, keď som to povedal," povedal Trump v ukážke zverejnenej pred nedeľným odvysielaním epizódy. "Čo mám skutočne na mysli, je to, že by som to chcel vyriešiť a myslím, že budem úspešný," dodal.



Podľa agentúry AP ide zo strany Trumpa, ktorý má za sebou dlhú históriu prehnaných tvrdení, o zriedkavé priznanie.



Trump v máji 2023 vyhlásil: "Umierajú, Rusi aj Ukrajinci. Chcem, aby prestali umierať. A urobím to – budem to mať hotové do 24 hodín."



"Vyriešim to skôr, než sa vôbec stanem prezidentom," povedal Trump počas septembrovej debaty s vtedajšou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. Tieto tvrdenia vtedy ešte republikánsky kandidát na prezidenta USA zopakoval viackrát počas svojej kampane, pripomína AP.



V rozhovore tiež položili Trumpovi otázku, aký bude plán, keby ruský prezident Vladimir Putin nesúhlasil s dočasným prímerím v bojoch na Ukrajine, ktoré navrhujú Spojené štáty.



"(Boli by to) zlé správy pre tento svet, pretože umiera toľko ľudí," odpovedal Trump.



"Ale myslím si, že bude súhlasiť. Naozaj. Myslím si, že ho poznám veľmi dobre a myslím si, že bude súhlasiť," cituje AP.