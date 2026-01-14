< sekcia Zahraničie
Trump: Boli sme informovaní, že zabíjanie v Iráne sa skončilo
V Iráne mali podľa viacerých ľudskoprávnych skupín v stredu popraviť prvú osobu, ktorá sa zapojila do celoštátnych masových demonštrácií.
Autor TASR
Washington 14. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že jeho administratíva bola informovaná o tom, že „zabíjanie a popravy v Iráne sa skončili“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP a televízie NBC News.
„Bolo nám povedané, že zabíjanie v Iráne sa končí, skončilo sa, končí sa,“ vyhlásil Trump v Bielom dome. „Neplánujú popravy, ani popravu, ani popravy - to mi bolo povedané na základe spoľahlivých informácií. Som si istý, že ak sa to stane, budeme všetci veľmi sklamaní,“ doplnil bez ďalších podrobností.
V Iráne mali podľa viacerých ľudskoprávnych skupín v stredu popraviť prvú osobu, ktorá sa zapojila do celoštátnych masových demonštrácií. Trump v utorok vyzval Iráncov, aby pokračovali v rozsiahlych celonárodných protestoch a prevzali kontrolu nad inštitúciami. Ubezpečil ich, že „pomoc je na ceste“.
Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 vypukli vlani 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a pádu iránskej meny rial. Odvtedy sa protesty zintenzívnili a prerástli do rozsiahlych protivládnych demonštrácií. Vláda 8. januára v snahe o ich obmedzenie zablokovala v krajine internet a telefonické hovory do zahraničia.
Podľa stredajšej správy nórskej mimovládnej organizácie Iran Human Rights (IHR) počas demonštrácií zabili bezpečnostné zložky najmenej 3428 ľudí a ďalších viac ako 10.000 zatkli.
