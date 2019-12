Trump: Bolo by lepšie uzavrieť obchodnú dohodou s Čínou až po voľbách

Londýn 3. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že možno by bolo lepšie odložiť obchodnú dohodu s Čínou a uzavrieť ju až po budúcoročných prezidentských voľbách.



"Celkom sa mi páči myšlienka počkať až do času po voľbách v prípade dohody s Čínou, ale oni chcú uzavrieť dohodu teraz. Uvidíme, či bude dohoda správna alebo nie," povedal Trump novinárom v Londýne.



Trump na otázku týkajúcu sa konečného termínu uzavretia dohody dodal: "Ja nemám hraničný termín, žiaden. Vlastne si trochu myslím, aby som pravdu povedal, že je lepšie počkať, až bude po voľbách."



Trump tiež obhajoval svoj plán zvýšiť clá na dovoz francúzskych tovarov v odpovedi na francúzsku digitálnu daň. "Nedovolím, aby niekto profitoval z amerických firiem, pretože ak z nich niekto bude profitovať, budeme to my, nebude do Francúzsko," povedal Trump. "A preto zdaním ich vína a všetko ostatné." Dodal, že táto daň bude veľmi vysoká.



Trump povedal, že "vždy mal dobrý vzťah" s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. "Niekedy však mám pocit, že robí veci, ktoré sú kontraproduktívne pre jeho vlastnú krajinu."



Spojené štáty v pondelok (2. 12.) večer pohrozili Francúzsku zavedením nových ciel. Dôvodom je francúzska daň z digitálnych služieb, ktorá podľa nich cielene diskriminuje americké internetové koncerny, ako sú Amazon, Google a Facebook. Uvádza sa to v pondelkovej (3. 12.) správe Úradu amerického obchodného splnomocnenca (USTR), v ktorej sa navrhuje ako odvetné opatrenie zavedenie ciel až do výšky 100 % na francúzske tovary v hodnote 2,4 miliardy dolárov (2,18 miliardy eur).



Francúzsko považuje takéto clá za neprijateľné, povedal v utorok francúzsky minister financií Bruno Le Maire. Ak by ich USA prijali, Paríž očakáva reakciu na európskej úrovni. "Včera sme kontaktovali Európsku komisiu, aby sme zaistili, že Európa zareaguje v prípade nových amerických sankcií, že prijme razantnú odpoveď," uviedol v Le Maire pre rozhlasovú stanicu Radio Classique. Dodal však, že je potrebné sa tomuto konfliktu vyhnúť, poškodil by totiž obchod, rast a politickú stabilitu.