Trump: Bolo by pozitívnym krokom, ak by Irán vrátil exagenta FBI

Washington 11. novembra (TASR) - Prezident USA Donald Trump vyzval Irán, aby vrátil roky nezvestného agenta amerického Federálneho vyšetrovacieho úradu (FBI) Roberta Levinsona, píše v pondelok agentúra DPA.



"Veľmi pozitívnym krokom by bolo, ak by bol Irán schopný vrátiť uneseného bývalého agenta FBI Roberta A. Levinsona, ktorý zmizol v Iráne pred 12 rokmi," tvítoval Trump.



Šéf Bieleho domu takto reagoval na správy amerických médií, podľa ktorých Irán uznal, že má otvorený prípad agenta nezvestného od marca 2007. V súvislosti s víkendovým vyhlásením Iránu neboli k dispozícii ďalšie podrobnosti.



Levinson zmizol z iránskeho rekreačného strediska na ostrove Kiš vo veku 58 rokov.



Iránska vláda v minulosti poprela, že by s Levinsonovým zmiznutím mala niečo spoločné, pričom zdôraznila, že nevie, kde sa exagent FBI nachádza.



Investigatívni novinári tlačovej agentúry AP zverejnili v roku 2013 svoje zistenia, podľa ktorých Levinson zmizol, keď pracoval pre americkú Ústrednú spravodajskú službu (CIA) na neschválenej misii zhromažďovania tajných informácií. Z FBI odišiel do dôchodku v roku 1998.



Trump v citovanom tvíte ďalej pohrozil Teheránu v súvislosti s jeho aktivitami obohacovania uránu, pokračovala v správe DPA.



"Zároveň, na základe informácií a presvedčenia, Irán obohacuje a obohacoval urán. TO BY BOL VEĽMI ZLÝ KROK," napísal na Twitteri americký prezident.



Napätie medzi USA a Iránom sa stupňuje od chvíle, keď Trump oznámil odstúpenie od medzinárodnej jadrovej dohody s Teheránom, ktorej cieľom je výmenou za zmiernenie hospodárskych sankcií obmedziť jadrový program krajiny.



Irán v priebehu tohto roka pozastavil plnenie viacerých záväzkov zo spomínanej dohody a pohrozil, že od nej úplne odstúpi. Začal napríklad obohacovať urán nad úroveň, ktorú mu táto dohoda povoľuje. Týmito krokmi reagoval na rozhodnutie Spojených štátov, ktoré v roku 2018 od dohody jednostranne odstúpili a následne zaviedli voči Iránu tvrdé sankcie. Zvyšní signatári sa dohodu stále pokúšajú zachrániť.