Trump: Boltonova kniha je čistá fikcia

Washington 18. júna (TASR) - Za "čistú fikciu" označil americký prezident Donald Trump obvinenia, ktoré voči nemu v knihe zo zákulisia Bieleho domu vzniesol jeho bývalý poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Trump označil Boltonovu knihu za "kompiláciu lží a vymyslených príbehov", ktorých cieľom je ukázať prezidenta v zlom svetle. "Mnohé z absurdných vyhlásení, ktoré som údajne povedal, som nikdy nepredniesol, (je to) čistá fikcia," uviedol Trump.



Boltonova kniha s názvom "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (Miestnosť, kde sa to stalo: Memoáre z Bieleho domu) mala pôvodne vyjsť už v marci, no vtedy to zablokoval Biely dom. Aktuálne je jej vydanie naplánované na 23. júna. Úryvky z nej však už v stredu zverejnili denníky Washington Post, New York Times a Wall Street Journal.



Americké ministerstvo spravodlivosti v stredu večer požiadalo o súdny príkaz, ktorý by zabránil vydaniu očakávanej knihy.



Bolton v rozhovore pre spravodajskú stanicu ABC News uviedol, že Trump nie je vhodnou osobu na post prezidenta Spojených štátov. "Nemyslím si, že je vhodný pre tento úrad. Nemyslím si, že má kompetencie pre túto prácu," povedal Bolton.



"Skutočne som si nevšimol, že by mal nejaké zásady okrem toho, čo je dobré pre jeho znovuzvolenie," uviedol v rozhovore, ktorý bude v celom znení odvysielaný v nedeľu.



Bolton navyše napísal, že Trump žiadal čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, aby mu pomohol znovu vyhrať prezidentské voľby naplánované na rok 2020. Trump bol za to podľa neho ochotný prehliadať porušovanie ľudských práv v Číne.