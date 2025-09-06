< sekcia Zahraničie
Trump bude hostiť summit krajín G20 v golfovom rezorte na Floride
Americký prezident okrem toho potvrdil, že vynechá tohtoročné stretnutie G20 v Juhoafrickej republike a namiesto seba pošle viceprezidenta J. D. Vancea.
Autor TASR
Washington 6. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že summit krajín skupiny G20 v roku 2026 bude hostiť vo svojom golfovom rezorte v Miami - napriek tomu, že od podobného kroku upustil počas prvého funkčného obdobia po obvineniach z korupcie, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Miliardár Trump povedal, že jeho rezort a kúpele Trump National Doral sú ideálnou voľbou pre stretnutie v decembri budúceho roka, pretože sú „krásne“ a na Floride je príjemné počasie.
„Bude to v Dorale,“ povedal 79-ročný prezident novinárom v Oválnej pracovni po tom, ako oznámil, že dejiskom budúcoročného samitu bude Miami. „Každý chce, aby to bolo tam, pretože je to hneď vedľa letiska, je to najlepšia poloha, je to krásne, všetko je krásne,“ dodal.
Trump, ktorý opakovane čelil obvineniam, že sa on a jeho rodina obohatili v čase pôsobenia vo funkcii prezidenta, však trvá na tom, že z podujatia nebude mať žiadny zisk. „Nejdeme na tom zarobiť. Robíme dohodu, v ktorej nebudú peniaze, nie sú v tom žiadne peniaze. Chcem len, aby to dopadlo dobre,“ povedal Trump.
Ďalší dôvod, prečo sa bude podujatie konať v Dorale, je podľa Trumpa to, že väčšina hotelových izieb v Miami je v decembri zvyčajne plne obsadená. „Každá krajina bude mať vlastnú budovu. Myslím, že to bude naozaj krásna vec,“ dodal.
Trump tiež uviedol, že je otvorený tomu, aby na stretnutie skupiny G20 prišiel aj ruský prezident Vladimir Putin napriek tomu, že Moskva v roku 2022 uskutočnila rozsiahlu inváziu na Ukrajinu - a dodal, že by privítal aj čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. „Bol by som rád, keby prišli, ak budú chcieť,“ povedal Trump. Dodal však, že by mali „status pozorovateľa a nie som si istý, či by chceli prísť ako pozorovatelia“ - napriek tomu, že Rusko aj Čína sú členmi G20.
Americký prezident okrem toho potvrdil, že vynechá tohtoročné stretnutie G20 v Juhoafrickej republike a namiesto seba pošle viceprezidenta J. D. Vancea. Trump už vyhlásil, že sa summitu tento rok nezúčastní. Odôvodnil to teóriou o systematickom prenasledovaní a zabíjaní belošského obyvateľstva v krajine, ktorá však bola opakovane vyvrátená.
