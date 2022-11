Trump bude mať 15. novembra na Floride „veľmi dôležité oznámenie“

Washington 8. novembra (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump naznačil, že na budúci týždeň by mohol oznámiť, či bude v roku 2024 opäť kandidovať na post šéfa Bieleho domu. Na pondelňajšom predvolebnom mítingu v štáte Ohio povedal, že 15. novembra bude mať "veľmi dôležité oznámenie", informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Týždenný odklad oznámenia zdôvodnil Trump slovami: "Nechceme, aby niečo odviedlo pozornosť od dôležitosti zajtrajška".



Podľa DPA tým narážal na utorňajšie voľby do Kongresu USA, ktoré sa konajú v polovici funkčného obdobia demokratického prezidenta Joea Bidena a voliči v nich rozhodnú o novom zložení Snemovne reprezentantov a časti Senátu a zvolia aj viacero guvernérov. Prieskumy naznačujú, že demokrati zreje prídu o väčšinu v Snemovni reprezentantov



Dôležité oznámenie urobí Trump vo svojom sídle Mar-a-Lago na Floride. DPA poznamenala, že na pondelňajšom mítingu v mestečku Vandalia Trump opäť zopakoval svoje nepravdivé tvrdenie, že súčasný prezident Joe Biden vyhral voľby v novembri 2020 podvodom.



Trump v súčasnosti čelí sérii vyšetrovaní, ktoré by mohli viesť až k obvineniam. Vyšetrovatelia skúmajú stovky dokumentov klasifikovaných ako tajné, ktoré FBI zhabal v jeho sídle Mar-a-Lago. Na federálnej úrovni i na úrovni jednotlivých štátov prebieha tiež vyšetrovanie jeho úsilia o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb v roku 2020, pripomína agentúra AP.