Trump bude rokovať o Grónsku v Davose, Macron navrhol schôdzu v Paríži

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Šéf Elyzejského paláca zároveň vyzval, aby si vo štvrtok dali v Paríži spoločnú večeru ešte predtým, ako sa vráti do USA.

Autor TASR
Washington 20. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že sa dohodol na stretnutí „rôznych strán“ o svojej snahe prevziať kontrolu nad Grónskom počas tohtotýždňového zasadnutia Svetového ekonomického fóra v Davose. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Mal som veľmi dobrý telefonát s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem týkajúci sa Grónska,“ uviedol prezident na sociálnej sieti. Zároveň dodal, že „súhlasil so stretnutím rôznych strán v Davose vo Švajčiarsku“.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron zase šéfovi Bieleho domu ponúkol, že vo štvrtok môže usporiadať schôdzku Paríži. Vyplýva to zo snímok obrazovky z ich konverzácie, ktoré Trump pridal na svoju sieť Truth Social. „Po Davose môžem v utorok popoludní v Paríži zorganizovať stretnutie skupiny G7. Na neformálne rokovania môžem pozvať Ukrajincov, Dánov, Sýrčanov a Rusov,“ napísal Macron vo zverejnenej správe Trumpovi.

