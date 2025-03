Trump bude rokovať so spolupracovníkmi o Ukrajine

Washington 3. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump bude mať v pondelok so svojimi spolupracovníkmi stretnutie o ďalších krokoch v súvislosti s vojnou na Ukrajine a možným zastavením americkej vojenskej pomoci. Pre portál Axios to uviedol zdroj oboznámený s plánovaným stretnutím, píše TASR.



Na stretnutí sa majú zúčastniť viceprezident J.D. Vance, minister zahraničných vecí Marco Rubio, minister obrany Pete Hegseth, Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz a ďalší vysokopostavení predstavitelia, tvrdia zdroje.



Trump a jeho spojenci podľa webu Axios vyvíjajú tlak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý v piatok navštívil Trumpa v Bielom dome. Medzi Zelenským a Trumpom došlo počas stretnutia k výmene názorov a Trump toto stretnutie predčasne ukončil, pričom lídri ani nepodpísali dohodu o nerastných surovinách Ukrajiny. Americký prezident požadoval, aby mu Ukrajina poskytla prístup k svojim nerastným surovinám ako kompenzáciu za vojnovú pomoc, ktorú jej Washington poskytol počas trojročného konfliktu s Ruskom.



Pozastavenie vojenskej pomoci Ukrajine zo strany USA by značne obmedzilo schopnosť Ukrajiny brániť sa a oslabilo by jej pozíciu v čase, keď Trump presadzuje mierové rokovania s Ruskom, píše Axios.



Trump v pondelok na svojej sociálnej sieti Truth Social opäť obvinil Zelenského, že nemá záujem na dosiahnutí mieru na Ukrajine. Napísal tiež, že USA Zelenského postoje nebudú dlho tolerovať.



Waltz v pondelok pre televíziu Fox News povedal, že čas nie je na strane Zelenského. "Trpezlivosť Američanov nie je neobmedzená, ich peňaženky nie sú neobmedzené a naše zásoby a munícia tiež nie sú neobmedzené," vyhlásil Waltz a dodal, že nastal čas na rokovania.



Podľa Waltza na vyriešenie krízy vo vzťahoch musí Zelenskyj vyjadriť ľútosť nad piatkovou roztržkou s Trumpom v Bielom dome a deklarovať, že je pripravený podpísať dohodu o nerastných surovinách a zapojiť sa do mierových rokovaní s Ruskom, informuje Axios.