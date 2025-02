Trump bude telefonovať so Si Ťin-pchingom o možnom pozastavení ciel

Washington/Peking 4. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump bude v utorok telefonicky rokovať s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom o zavedení amerických ciel na čínske tovary a odvetných opatreniach Číny. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters odvolávajúcej sa na denník Wall Street Journal.



Poradca Bieleho domu pre obchod Peter Navarro potvrdil americkému denníku, že témou rokovania bude možné pozastavenie ciel.



Trumpova administratíva v pondelok pozastavila účinnosť nových ciel voči Mexiku a Kanade. Na otázku, či môže potvrdiť, že Trump chystá podobný krok aj voči Číne, Navarro odpovedal: "To je na šéfovi."



V utorok začali platiť desaťpercentné clá na dovoz čínskych produktov do USA. Peking informoval o odvete vo forme ciel na vybrané americké produkty, protimonopolné vyšetrovanie Googlu a obmedzenie dovozu nerastných surovín do USA s platnosťou od 10. februára.