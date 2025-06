Trump by bombardoval Irán opäť, teraz však ajatolláh dostal na frak

Washington 27. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že by sa určite znovu rozhodol bombardovať Irán, ak by informácie tajných služieb naznačovali, že je táto krajina stále schopná obohacovať urán na úroveň potrebnú na výrobu jadrovej zbrane. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„Bezpochyby. Absolútne,“ odpovedal Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome na novinársku otázku, či by zvážil nové nálety, ak by sa ukázalo, že tie minulotýždňové neboli úspešné, čo sa týka ukončenia iránskych jadrových ambícií.



Americký prezident dodal, že iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí „dostal na frak“ útokmi USA aj Izraela. „Zachránil som ho pred veľmi škaredou a potupnou smrťou,“ napísal aj na svojej sociálnej sieti Truth Social.



Trump okrem toho na tlačovke v Bielom dome vyjadril očakávanie, že Irán bude prístupný medzinárodnej inšpekcii, ktorá preverí, či neobnovuje jadrový program.



Reagoval tak podľa agentúry AP na otázku, či bude počas očakávaných rozhovorov s Teheránom požadovať takúto inšpekciu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) alebo inej oprávnenej organizácie. Irán podľa Trumpa bude musieť spolupracovať s MAAE „alebo s niekým, koho rešpektujeme, vrátane nás“.



Americký prezident však zároveň vyjadril vieru v to, že iránske jadrové zariadenia boli pri minulotýždňových amerických útokoch „zničené“, a odmietol dohady, že škody na týchto komplexoch neboli až také rozsiahle, píše agentúra Reuters. Zároveň by podporil MAAE či obdobný orgán v takejto inšpekcii.



Šéf MAAE Rafael Grossi už v stredu uviedol, že obnovenie inšpekcií je jeho najvyššou prioritou, keďže od 13. júna - keď Izrael začal s útokmi na Irán - žiadne neprebehli.



Iránsky parlament však v stredu odhlasoval pozastavenie spolupráce s MAAE. Šéf iránskej diplomacie Abbás Arákčí následne v piatok naznačil, že Teherán môže odmietnuť akúkoľvek žiadosť Grossiho o návštevu iránskych jadrových zariadení.



Samotný Trump v piatok tiež povedal, že sa nedomnieva, že Irán sa chce po americkom a izraelskom bombardovaní stále usilovať o získanie jadrovej zbrane. Dodal tiež, že Irán sa chce vrátiť k tzv. jadrovým rokovaniam. „Irán sa chce stretnúť. Ako viete, ich zariadenia boli zničené,“ povedal Trump bez bližších podrobností.



Ako pripomína Reuters, Biely dom vo štvrtok uviedol, že dosiaľ nebolo naplánované nijaké stretnutie americkej a iránskej delegácie. Rovnako sa ešte v stredu vyjadril aj Teherán.