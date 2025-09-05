< sekcia Zahraničie
Trump by mal premenovať ministerstvo obrany na ministerstvo vojny
Autor TASR
Washington 5. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump by mal v piatok podpísať dekrét, ktorým premenuje ministerstvo obrany na ministerstvo vojny. Pre agentúru DPA to potvrdil Biely dom, informuje TASR.
Tento názov sa používal od vzniku Spojených štátov až do roku 1949, keď zmenu schválil Kongres. Aktuálne nie je jasné, či sa nový názov ministerstva začne používať okamžite po podpise dekrétu.
Trump prišiel s myšlienkou premenovania ministerstva obrany na ministerstvo vojny na tlačovej konferencii v Oválnej pracovni v auguste. Podľa jeho slov mu takýto názov „znie lepšie“.
„Predtým sa to volalo ministerstvo vojny a malo to silnejší zvuk,“ vyhlásil Trump. „Chceme obranu, ale chceme tiež ofenzívu... Ako ministerstvo vojny sme vo všetkom zvíťazili a myslím si, že sa k tomu musíme vrátiť,“ vysvetlil.
DPA pripomína, že od nástupu do druhého funkčného obdobia sa Trump snaží prezentovať ako mierotvorca a viaceré krajiny ho už nominovali na Nobelovu cenu za mier. Často tiež pripomína, že od návratu do Bieleho domu už ukončili sedem vojen.
Trumpova vláda sa často odvoláva na princíp presadzovania „mieru prostredníctvom sily“, ktorá bola uplatnená napríklad v júni, keď USA zaútočili na iránske jadrové zariadenia na podporu svojho blízkeho spojenca Izraela.
Ministerstvo vojny USA existovalo od roku 1789 a zmena na ministerstvo obrany sa udiala postupne, počnúc zákonom o národnej bezpečnosti z roku 1947, ktorý spojil pozemné, námorné a vzdušné sily do jednej organizácie. Zmena zákona z roku 1949 oficiálne zaviedla súčasný názov.
