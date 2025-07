Islamabad 17. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump by mal v septembri navštíviť Pakistan, uviedli vo štvrtok dva miestne televízne spravodajské kanály s odvolaním sa na nemenované zdroje oboznámené s touto informáciou. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.



Hovorca pakistanského ministerstva zahraničných vecí uviedol, že o očakávanej Trumpovej návšteve nevie. Pakistanské ministerstvo informácií na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie nereagovalo.



Hovorca amerického veľvyslanectva v Islamabade pre agentúru Reuters uviedol, že „nie je čo oznámiť“. Dodal, že potvrdenie o prezidentovom programe by mal poskytnúť Biely dom.



Ak sa táto návšteva potvrdí, pôjde o prvú návštevu krajiny prezidentom Spojených štátov od roku 2006, keď Pakistan navštívil vtedajší prezident Goerge W. Bush.



Dva spomínané televízne spravodajské kanály uviedli, že Trump po príchode do Islamabadu v septembri navštívi aj Indiu.



Vzťahy medzi USA a Pakistanom zaznamenali významný impulz, keď Trump minulý mesiac prijal v Bielom dome na bezprecedentnom stretnutí šéfa pakistanskej armády poľného maršala Ásima Muníra.