Trump by nechránil členov NATO, ktorí si neplnia finančné povinnosti

Washington 11. februára (TASR) - Členovia NATO, ktorí si neplnia svoje finančné povinnosti, sa nebudú môcť spoliehať na ochranu Aliance pred Ruskom, ak sa americkým prezidentom stane Donald Trump. Vyplýva to zo sobotňajších vyhlásení amerického exprezidenta, ktorý v tohtoročných voľbách opäť kandiduje na posť šéfa Bieleho domu, všimla si v nedeľu agentúra DPA.



Trump vystúpil v sobotu v rámci predvolebnej kampane na podujatí v americkom štáte Južná Karolína, kde sa 24. februára uskutočnia republikánske primárky. Na podujatí hovoril Trump o tom, že keď bol prezidentom, členom Severoatlantickej aliancie povedal, že musia platiť.



"Povedal som, 'Všetci musia platiť'. Oni povedali, 'no ak nezaplatíme, budete nás stále chrániť?' Povedal som 'Určite nie'. Nemohli tej odpovedi uveriť," vyhlásil Trump. Americký exprezident dokonca povedal, že by Rusko "povzbudzoval", aby si robilo, čo len sa mu zachce.



Podľa agentúry AP Trump tento príbeh o nemenovanom spojencovi zo Severoatlantickej aliancie hovoril už skôr. Tentoraz však zašiel ešte ďalej, keď povedal, že by podporoval Rusko v jeho konaní. Trump tak podľa AP zintenzívnil svoje útoky na zahraničnú pomoc a vojenské aliancie, ktorých hodnotu otvorene spochybňuje.



Biely dom Trumpove slová okamžite odsúdil. "Podporovať inváziu našich najbližších spojencov vražedným režimom je strašné a nepríčetné a ohrozuje to americkú národnú bezpečnosť, globálnu stabilitu a našu domácu ekonomiku," uviedol hovorca Bieleho domu Andrew Bates vo vyhlásení.



Americký exprezident podľa AP často vykresľuje spojencov z NATO ako pijavice americkej armády. Mnohé krajin yvšak v posledných rokoch zvýšili svoje výdavky na obranu, pričom členovia Aliancie začali do obrany investovať viac predovšetkým po invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022.



Trump si chceli pritom za to pripísať v nedeľu zásluhy, keď povedal, že v dôsledku jeho vyhrážok začali do NATO prúdiť miliardy dolárov. Členovia NATO však neplatia priamo Aliancii, upozorňuje AP.



Podľa článku 5 zakladajúcej zmluvy NATO je útok na jedného člena Aliancie útokom na všetkých a všetci členovia NATO príjmu kroky potrebné na ochranu napadnutého spojenca. Tento článok bol zatiaľ aktivovaný iba raz - po teroristických útokoch na Spojené štáty v septembri 2001.