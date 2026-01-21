Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trump by odmietol účasť na summite G7, ten podľa Macrona nebude

Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Trump zverejnil svoje stanovisko na brífingu v Bielom dome, keď sa ho novinári pýtali na „súkromnú správu“ od Macrona.

Autor TASR
Washington 20. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že by sa nezúčastnil na mimoriadnej schôdzke krajín G7, na ktorom by sa malo diskutovať o vojne na Ukrajine. Stretnutie navrhol francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý v utorok uviedol, že schôdzka G7 sa tento týždeň konať nebude. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Trump zverejnil svoje stanovisko na brífingu v Bielom dome, keď sa ho novinári pýtali na „súkromnú správu“ od Macrona, v ktorej navrhuje mimoriadne stretnutie G7 v Paríži – Trump túto správu zverejnil v utorok skôr na svojej sociálnej sieti Truth.

Na otázku, či by bol otvorený takémuto stretnutiu, Trump novinárom odpovedal: „Nie, to by som neurobil.“

Macron v „súkromnej správe“ Trumpovi navrhol, aby sa vo štvrtok 22. januára v Paríži konal summit G7, na ktorý by mohol - na okraj stretnutia - pozvať aj „Rusov“ – čo by bolo prvýkrát za takmer štyri roky vojny rozpútanej Ruskom voči Ukrajine.

Americký prezident zverejnil túto správu na svojej sociálnej sieti Truth a v utorok ráno ju potvrdili aj ľudia z okolia francúzskeho prezidenta s tým, že je „veľmi reálna“.

Vo svojej správe Macron navrhoval pozvať na stretnutie G7 aj delegáciu Ukrajiny, ako i Dánska, aby prediskutovali nezhody ohľadom Grónska, a zástupcov nového vedenia v Sýrii.

Macron v utorok počas rozhovoru s novinárom AFP, ktorý sa odohral už v dejisku Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose, vyhlásil, že „žiadne stretnutie (G7) nie je naplánované. Francúzske vedenie je k dispozícii na jeho usporiadanie,“ dodal Macron súčasne.
