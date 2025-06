Trump by privítal komunikáciu so Kim Čong-unom, informuje Biely dom

Washington 12. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump by privítal komunikáciu so severokórejským lídrom Kim Čong-unom, pričom počas svojho prvého funkčného obdobia s ním mal priateľské vzťahy, uviedla v stredu hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. TASR sa odvoláva na správu agentúry Reuters.



„Prezident (Trump) ostáva otvorený komunikácii s Kim Čong-unom,“ vyhlásila pred novinármi Leavittová. Reagovala tak na správu soulského portálu NK News, že delegácia Severnej Kórey pri OSN v New Yorku opakovane odmietla prijať list od Trumpa adresovaný Kimovi.



Počas prvého funkčného obdobia Donalda Trumpa v rokoch 2017 – 2021 sa uskutočnili tri summity medzi americkým prezidentom a vodcom KĽDR, pričom si tiež vymenili niekoľko listov, ktoré Trump označil za „krásne“. Napriek tomu sa však podľa Reuters dosiahol len malý pokrok v obmedzovaní severokórejského jadrového programu a šéf Bieleho domu v marci priznal, že Pchjongjang je „jadrovou veľmocou“.



KĽDR v poslednom období rozšírila svoje programy jadrových zbraní a balistických rakiet a nadviazala úzke vzťahy s Ruskom. Kim v správe ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi napísal, že jeho krajina bude vždy stáť na strane Moskvy, informovali vo štvrtok tamojšie médiá.