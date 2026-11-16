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Trump by sa v Číne mohol stretnúť aj s Kim Čong-unom
Trump v pondelok tiež zdôraznil, že na historicky prvom trilaterálnom stretnutí prezidentov USA, Ruska a Číny bude predmetom diskusie aj Ukrajina.
Autor TASR
Washington 16. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že počas svojej návštevy Číny by sa mohol stretnúť aj so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Trump sa vo štvrtok podľa očakávaní v čínskom Šen-čene popri zasadnutí Ázijsko-tichomorského hospodárskeho spoločenstva (APEC) stretne s prezidentmi Ruska a Číny Vladimirom Putinom a Si Ťin-pchinom. Podľa vlastných slov chce s nimi diskutovať aj o vojne na Ukrajine, hoci predstavitelia jeho administratívy ešte v sobotu uviedli, že témou rokovaní nebude. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.
„Možno sa stretneme s Kim Čong-unom,“ povedal Trump novinárom. Podľa jeho slov by severokórejského vodcu mohol na návštevu pozvať čínsky prezident.
AP pripomína, že Spojené štáty sa usilujú obnoviť diskusiu so Severnou Kóreou o jej jadrovom programe. Kim od návratu Trumpa do Bieleho domu odmietol návrhy amerického prezidenta na obnovenie vzájomných rokovaní. Tie sa skončili v roku 2019 neúspechom. Kimova vláda vyzvala Washington, aby upustil od svojej „nepriateľskej politiky“ a prestal požadovať, aby sa KĽDR vzdala jadrových zbraní ako podmienky na obnovenie rozhovorov.
Trump v pondelok tiež zdôraznil, že na historicky prvom trilaterálnom stretnutí prezidentov USA, Ruska a Číny bude predmetom diskusie aj Ukrajina. „Budeme hovoriť o mojej obľúbenej téme – Ukrajine. Ukrajina stráca Ukrajinu. Rusko stráca za mesiac 25.000 vojakov. Takže o tom budeme hovoriť,“ deklaroval.
Americký prezident naznačil, že s lídrami bude hovoriť o vojne napriek tomu, že predstavitelia jeho administratívy v piatok novinárom povedali, že Trump bude so svojimi čínskymi a ruskými náprotivkami diskutovať o jadrovom odzbrojení a vojne v Iráne, ale vyhne sa téme ruskej vojny s Ukrajinou.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj koncom októbra upozornil, že stretnutie prezidentov USA, Ruska a Číny by mohlo slúžiť ako platforma na prerozdelenie sfér vplyvu, podobne ako na Jaltskej konferencii v roku 1945, kde sa spojenci dohodli na usporiadaní Európy po skončení druhej svetovej vojny.
„Možno sa stretneme s Kim Čong-unom,“ povedal Trump novinárom. Podľa jeho slov by severokórejského vodcu mohol na návštevu pozvať čínsky prezident.
AP pripomína, že Spojené štáty sa usilujú obnoviť diskusiu so Severnou Kóreou o jej jadrovom programe. Kim od návratu Trumpa do Bieleho domu odmietol návrhy amerického prezidenta na obnovenie vzájomných rokovaní. Tie sa skončili v roku 2019 neúspechom. Kimova vláda vyzvala Washington, aby upustil od svojej „nepriateľskej politiky“ a prestal požadovať, aby sa KĽDR vzdala jadrových zbraní ako podmienky na obnovenie rozhovorov.
Trump v pondelok tiež zdôraznil, že na historicky prvom trilaterálnom stretnutí prezidentov USA, Ruska a Číny bude predmetom diskusie aj Ukrajina. „Budeme hovoriť o mojej obľúbenej téme – Ukrajine. Ukrajina stráca Ukrajinu. Rusko stráca za mesiac 25.000 vojakov. Takže o tom budeme hovoriť,“ deklaroval.
Americký prezident naznačil, že s lídrami bude hovoriť o vojne napriek tomu, že predstavitelia jeho administratívy v piatok novinárom povedali, že Trump bude so svojimi čínskymi a ruskými náprotivkami diskutovať o jadrovom odzbrojení a vojne v Iráne, ale vyhne sa téme ruskej vojny s Ukrajinou.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj koncom októbra upozornil, že stretnutie prezidentov USA, Ruska a Číny by mohlo slúžiť ako platforma na prerozdelenie sfér vplyvu, podobne ako na Jaltskej konferencii v roku 1945, kde sa spojenci dohodli na usporiadaní Európy po skončení druhej svetovej vojny.