< sekcia Zahraničie
Trump čelí kritike za fond pre údajné obete politického stíhania
AP pripomína, že medzi potenciálnych príjemcov kompenzácií by mohli patriť aj niektorí účastníci útoku na Kapitol zo 6. januára 2021.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 19. mája (TASR) - Spojenci amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorí sa domnievajú, že boli nespravodlivo vyšetrovaní alebo stíhaní, by mohli získať prístup ku kompenzačnému fondu vo výške 1,776 miliardy dolárov. Oznámilo to v pondelok americké ministerstvo spravodlivosti. Demokrati tento krok označili za protiústavný a za korupciu, informovala agentúra AP.
Úradujúci minister spravodlivosti USA Todd Blanche uviedol, že tzv. Fond proti zneužívaniu štátnej moci (Anti-Weaponization Fund) má predstavovať „zákonný proces, ktorého prostredníctvom sa budú môcť obete justičného prenasledovania a zneužívania moci...domáhať nápravy“.
AP pripomína, že medzi potenciálnych príjemcov kompenzácií by mohli patriť aj niektorí účastníci útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. Trump po návrate do úradu viacerým z nich udelil milosť alebo zmiernil tresty.
Fond vznikol v rámci dohody o urovnaní Trumpovej desaťmiliardovej žaloby proti americkému daňovému úradu IRS a ministerstvu financií. Trump, jeho synovia Eric a Donald Jr. a spoločnosť Trump Organization žalobu stiahli výmenou za vytvorenie fondu. Žaloba tvrdila, že únik dôverných daňových záznamov poškodil povesť, financie a verejné postavenie žalobcov.
Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že fond má vytvoriť formálny mechanizmus pre osoby alebo organizácie, ktoré tvrdia, že sa stali terčom vlády z politických, ideologických alebo osobných dôvodov. Komisia poverená správou fondu bude môcť preverovať podania, udeľovať formálne ospravedlnenia a priznávať finančné odškodnenie.
Financovanie má pochádzať z federálneho fondu určeného na vyplácanie súdnych rozhodnutí a mimosúdnych dohôd voči vláde USA.
Trump novinárom v Bielom dome povedal, že fond má slúžiť na „odškodnenie ľudí, s ktorými sa zaobchádzalo hrozne“.
Demokratickí zákonodarcovia však tvrdia, že fond sa môže zmeniť na „tajný fond“ pre Trumpových spojencov a podporovateľov, ktorí tvrdia, že boli politicky prenasledovaní. Spochybňujú tiež, či prezident môže takto nasmerovať federálne peniaze bez výslovného súhlasu Kongresu.
Demokratický kongresman Jamie Raskin vyhlásil, že ide o „schému“, ktorej cieľom je presunúť 1,7 miliardy dolárov z verejných financií do fondu kontrolovaného Trumpovým ministerstvom spravodlivosti, z ktorého budú odmeňovaní „vzbúrenci, výtržníci a bieli supremacisti“.
Senátorka Elizabeth Warrenová označila fond za „korupciu dotiahnutú do extrému“.
Podľa ministerstva spravodlivosti bude fond fungovať do decembra 2028 a dohliadať naň bude päťčlenná komisia menovaná Blancheom. Prezident bude mať právomoc jej členov odvolávať.
Úradujúci minister spravodlivosti USA Todd Blanche uviedol, že tzv. Fond proti zneužívaniu štátnej moci (Anti-Weaponization Fund) má predstavovať „zákonný proces, ktorého prostredníctvom sa budú môcť obete justičného prenasledovania a zneužívania moci...domáhať nápravy“.
AP pripomína, že medzi potenciálnych príjemcov kompenzácií by mohli patriť aj niektorí účastníci útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. Trump po návrate do úradu viacerým z nich udelil milosť alebo zmiernil tresty.
Fond vznikol v rámci dohody o urovnaní Trumpovej desaťmiliardovej žaloby proti americkému daňovému úradu IRS a ministerstvu financií. Trump, jeho synovia Eric a Donald Jr. a spoločnosť Trump Organization žalobu stiahli výmenou za vytvorenie fondu. Žaloba tvrdila, že únik dôverných daňových záznamov poškodil povesť, financie a verejné postavenie žalobcov.
Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že fond má vytvoriť formálny mechanizmus pre osoby alebo organizácie, ktoré tvrdia, že sa stali terčom vlády z politických, ideologických alebo osobných dôvodov. Komisia poverená správou fondu bude môcť preverovať podania, udeľovať formálne ospravedlnenia a priznávať finančné odškodnenie.
Financovanie má pochádzať z federálneho fondu určeného na vyplácanie súdnych rozhodnutí a mimosúdnych dohôd voči vláde USA.
Trump novinárom v Bielom dome povedal, že fond má slúžiť na „odškodnenie ľudí, s ktorými sa zaobchádzalo hrozne“.
Demokratickí zákonodarcovia však tvrdia, že fond sa môže zmeniť na „tajný fond“ pre Trumpových spojencov a podporovateľov, ktorí tvrdia, že boli politicky prenasledovaní. Spochybňujú tiež, či prezident môže takto nasmerovať federálne peniaze bez výslovného súhlasu Kongresu.
Demokratický kongresman Jamie Raskin vyhlásil, že ide o „schému“, ktorej cieľom je presunúť 1,7 miliardy dolárov z verejných financií do fondu kontrolovaného Trumpovým ministerstvom spravodlivosti, z ktorého budú odmeňovaní „vzbúrenci, výtržníci a bieli supremacisti“.
Senátorka Elizabeth Warrenová označila fond za „korupciu dotiahnutú do extrému“.
Podľa ministerstva spravodlivosti bude fond fungovať do decembra 2028 a dohliadať naň bude päťčlenná komisia menovaná Blancheom. Prezident bude mať právomoc jej členov odvolávať.