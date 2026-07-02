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Trump chce, aby sa na Ukrajine skončilo bezdôvodné zabíjanie

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Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Rusko podľa Zelenského v noci zaútočilo na Ukrajinu s vyše 70 raketami a takmer 500 dronmi.

Autor TASR
Washington 2. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump si želá mierovú dohodu, ktorá by ukončila „bezdôvodné zabíjanie“ na Ukrajine, uviedol vo štvrtok nemenovaný americký predstaviteľ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Prezident Trump má humanitárne srdce a chce, aby sa táto vojna vyriešila, aby sa skončilo bezdôvodné zabíjanie,“ reagoval predstaviteľ pre agentúre AFP na doposiaľ najväčší ruský útok na Kyjev, ktorý si vyžiadal najmenej 21 obetí.

„Prezident a jeho tím veľmi tvrdo pracovali na ukončení vojny medzi Ruskom a Ukrajinou a (Trump) naďalej zostáva optimistický, že sa nám nakoniec podarí dosiahnuť mierovú dohodu,“ dodal.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po útokoch vyzval spojencov, aby na budúcotýždňovom summite NATO v Ankare rokovali o urýchlení poskytovania prostriedkov protivzdušnej obrany pre jeho krajinu.

„V najbližších dňoch sa uskutoční summit NATO a ďalšie stretnutia, a práve táto otázka – protivzdušná a protiraketová obrana – musí byť jedným z kľúčových výsledkov,“ uviedol Zelenskyj vo svojom pravidelnom príhovore.

Rusko podľa Zelenského v noci zaútočilo na Ukrajinu s vyše 70 raketami a takmer 500 dronmi. Primátor Kyjeva Vitalij Kličko na piatok 3. júla v hlavnom meste vyhlásil deň smútku na pamiatku obetí „najmasívnejšieho útoku“ Ruska.

Kyjevské metro oznámilo, že v noci sa v jeho podzemných staniciach ukrylo približne 52.000 ľudí vrátane asi 4500 detí, čo je najviac za posledné roky. Mnohí s nich si postavili stany alebo ležali na nafukovacích matracoch a sedeli na kempingových stoličkách aj popri koľajniciach.
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