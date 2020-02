Trump chce, aby sa Rusko a Ukrajina zblížili

Washington 24. februára (TASR) - Rusko a Ukrajina by sa mali zblížiť, vyhlásil americký prezident Donald Trump. Informovali o tom v pondelok agentúry Ukrinform a TASS.



Trump v nedeľu pred Bielym domom na novinársku otázku, ako vníma vyjadrenie ruského prezidenta Vladimira Putina, že spolupráca medzi Ruskom a Ukrajinou nevyhovuje rôznym štátom, pretože to vnímajú ako vytváranie globálneho konkurenta, odvetil:



"Chcel by som vidieť, ako sa zblížia. Ak sa zblížia v tom zmysle, že si budú rozumieť, bola by to pre svet skvelá vec."



"Ak by Ukrajina a Rusko dokázali dospieť k nejakej dohode, ktorá by im vyhovovala, bolo by to veľmi dobré," dodal Trump pred odchodom na návštevu Indie.



Putin minulý týždeň v rozhovore pre TASS uviedol, že "akákoľvek integrácia Ruska a Ukrajiny, spolu s ich kapacitami a konkurenčnými výhodami, by znamenala vznik rivala, globálneho rivala pre Európu aj svet. Nikto to nechce. Preto urobia čokoľvek, aby nás roztrhli," varoval Putin. Konkrétne štáty nemenoval.



Koncom septembra 2019 Trump uviedol, že v rusko-ukrajinských vzťahoch sa dosiahol "veľký pokrok". Začiatkom septembra Trump zablahoželal Rusku a Ukrajine k výmene zadržiavaných osôb a vyjadril nádej, že je to prvý veľký krok na ceste k mieru.