Trump chce, aby Ukrajina čo najskôr prijala mierovú dohodu
Washington 18. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyzval Ukrajinu, aby „rýchlo“ dosiahla dohodu o ukončení ruskej invázie. Jeho slová prišli pred očakávanými rokovaniami, ktoré by mali podľa medializovaných správ cez víkend viesť delegácie Washingtonu a Moskvy v Miami na Floride. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
„No, približujú sa k niečomu, ale dúfam, že Ukrajina bude konať rýchlo. Dúfam, že Ukrajina bude konať rýchlo, pretože Rusko je tam,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni. „A viete, vždy, keď im to trvá príliš dlho, Rusko zmení názor,“ dodal.
O rokovaniach v Miami informoval v stredu magazín Politico s odvolaním sa na dva zdroje. Súčasťou ruskej delegácie by podľa jedného zo zdrojov mal byť i osobitný vyslanec Kirill Dmitrijev. Americkú stranu by mali tradične zastupovať Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Podľa jedného zdroja Politica sa s americkou delegáciou ešte predtým možno stretne ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov.
Trump vo štvrtok oznámil, že ho počas Vianoc zrejme navštívi izraelský premiér Benjamin Netanjahu. „Áno, pravdepodobne ma príde navštíviť na Floridu,“ potvrdil Trump. „Chcel by ma vidieť. Ešte sme to formálne nedohodli, ale chcel by ma vidieť,“ pokračoval americký prezident.
AFP vo štvrtok s odvolaním sa na zdroj z Bieleho domu informovala, že Witkoff by sa mal pred rokovaniami v piatok v Miami stretnúť s predstaviteľmi Kataru, Egypta a Turecka. Spoločne by mali diskutovať o ďalšej fáze prímeria v Pásme Gazy.
