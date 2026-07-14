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Trump chce avizované poplatky v Hormuze nahradiť obchodnými dohodami
Poplatky by podľa jeho slov mali nahradiť obchodné a investičné dohody so spojencami Spojených štátov v Perzskom zálive.
Autor TASR,aktualizované
Washington 14. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok ustúpil od požiadavky vyberať poplatky od lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom vo výške 20 percent z celkového prepraveného nákladu. Poplatky by podľa jeho slov mali nahradiť obchodné a investičné dohody so spojencami Spojených štátov v Perzskom zálive. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.
„Na základe veľmi dobrých rozhovorov s vedúcimi predstaviteľmi Blízkeho východu som sa rozhodol nahradiť 20-percentný poplatok Spojených štátov za úhradu nákladov obchodnými a investičnými dohodami, ktoré budú rôzne štáty Perzského zálivu uzatvárať so Spojenými štátmi. Tieto investície budú obrovské, ale zároveň mimoriadne prospešné pre nich aj pre ich budúcnosť,“ napísal americký prezident na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Agentúra AP konštatuje, že nie je jasné, či pôjde o nové záväzky, alebo má Trump na mysli dohody s blízkovýchodnými štátmi, ktoré oznámil počas svojej vlaňajšej návštevy Kataru, Spojených arabských emirátov a Saudskej Arábie.
Trump v pondelok avizoval, že USA preberú kontrolu nad Hormuzským prielivom a zavedú poplatky za ochranu v ňom. V utorok tiež deklaroval, že Spojené štáty zavedú úplnú blokádu lodí plaviacich sa do iránskych prístavov a z nich alebo plavidiel, ktoré prepravujú akýkoľvek náklad súvisiaci s Iránom.
Americký prezident zároveň napriek svojim tvrdeniam z pondelka vyhlásil, že v Hormuzskom prielive by nikto nemal vyberať poplatky. „Nepáči sa mi myšlienka poplatkov, ale zároveň nie je spravodlivé, že tento prieliv chránime pre celý svet,“ povedal v rozhovore s novinármi.
„Na základe veľmi dobrých rozhovorov s vedúcimi predstaviteľmi Blízkeho východu som sa rozhodol nahradiť 20-percentný poplatok Spojených štátov za úhradu nákladov obchodnými a investičnými dohodami, ktoré budú rôzne štáty Perzského zálivu uzatvárať so Spojenými štátmi. Tieto investície budú obrovské, ale zároveň mimoriadne prospešné pre nich aj pre ich budúcnosť,“ napísal americký prezident na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Agentúra AP konštatuje, že nie je jasné, či pôjde o nové záväzky, alebo má Trump na mysli dohody s blízkovýchodnými štátmi, ktoré oznámil počas svojej vlaňajšej návštevy Kataru, Spojených arabských emirátov a Saudskej Arábie.
Trump v pondelok avizoval, že USA preberú kontrolu nad Hormuzským prielivom a zavedú poplatky za ochranu v ňom. V utorok tiež deklaroval, že Spojené štáty zavedú úplnú blokádu lodí plaviacich sa do iránskych prístavov a z nich alebo plavidiel, ktoré prepravujú akýkoľvek náklad súvisiaci s Iránom.
Americký prezident zároveň napriek svojim tvrdeniam z pondelka vyhlásil, že v Hormuzskom prielive by nikto nemal vyberať poplatky. „Nepáči sa mi myšlienka poplatkov, ale zároveň nie je spravodlivé, že tento prieliv chránime pre celý svet,“ povedal v rozhovore s novinármi.