Trump chce dať premaľovať fasádu historickej budovy vo Washingtone
Autor TASR
Washington 7. mája (TASR) - Pamiatkari, architekti a historici odmietajú najnovší plán prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý chce dať natrieť na bielo fasádu historickej budovy pri Bielom dome. Navrhované premaľovanie budovy Eisenhower Executive Office Building z 19. storočia je súčasťou Trumpovho plánu na „skrášlenie Washingtonu“, informovala agentúra AP, píše TASR.
Národná komisia pre plánovanie hlavného mesta (NCPC) má podľa programu zasadnutia začať tento návrh posudzovať vo štvrtok. Trump navrhuje natrieť bielou farbou celú alebo väčšinu sivej žulovej fasády budovy. Sivú farbu budovy vlani Trump označil za „naozaj zlú“.
Predstaviteľ Bieleho domu Josh Fisher v apríli pred Komisiou pre výtvarné umenie, ktorá musí návrh tiež schváliť, uviedol, že administratíva uprednostňuje natretie celej budovy, pretože fasáda je znečistená a vo „veľmi zlom stave“.
Biely dom vtedy zároveň predstavil alternatívny návrh, podľa ktorého by väčšina budovy bola natretá na bielo, zatiaľ čo spodná časť by zostala v pôvodnej žule.
Návrh Bieleho domu vyvolal obavy medzi pamiatkarmi, architektmi a historikmi - tvrdia, že žulu nemožno natierať, lebo farba by zadržiavala vlhkosť, urýchlila poškodzovanie kameňa a nevyriešila problémy, ktoré chce administratíva odstrániť.
Trumpov plán má podľa AP aj minimálnu podporu verejnosti. Zo stoviek strán pripomienok zaslaných komisii väčšina návrh odmieta s argumentom, že náter poškodí žulu a problémy pretrvajú a to všetko za cenu vysokých nákladov pre daňových poplatníkov. Niektorí z oponentov navrhujú zlepšiť vzhľad budovy úpravou zelene či osvetlenia.
Členovia Spoločnosti historikov architektúry tento týždeň zaslali list predsedovi komisie a vysokopostavenému poradcovi Bieleho domu Willovi Scharfovi, v ktorom uviedli, že projekt „negatívne a trvalo zmení túto významnú súčasť amerického dedičstva a mal by byť zamietnutý“. Odporúčajú podporiť vyčistenie fasády budovy, pričom súčasne uvádzajú, že na posúdenie návrhu premaľovania je potrebných viac informácií.
Proti plánovanému náteru je medzičasom podaná žaloba na federálnom súde, dodala AP.
Budova Eisenhower Executive Office Building je národnou historickou pamiatkou a je zapísaná v Národnom registri historických miest USA.
Budova stojí pri západnom krídle Bieleho domu a jej fasáda zo žuly, bridlice a liatiny patrí medzi najvýznamnejšie príklady architektúry štýlu druhého francúzskeho cisárstva v USA. Pôvodne slúžila ministerstvám zahraničných vecí, vojny a námorníctva, v súčasnosti sa v nej nachádzajú reprezentačné kancelárie viceprezidenta, kancelária manželky viceprezidenta, Národná bezpečnostná rada a ďalšie zložky Bieleho domu.
Trump v poslednom období realizuje viaceré zmeny v interiéri aj exteriéri Bieleho domu a jeho okolia. Medzi najvýraznejšie patrí zbúranie východného krídla s cieľom vybudovať sálu pre 1000 ľudí. Rekonštrukciou prechádza aj Lafayette Park oproti prezidentskému sídlu vrátane obnovy tamojších fontán.
