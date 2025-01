Trump chce dekrétom oddialiť zákaz TikToku v USA

Praha 19. januára (TASR) — Zvolený americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social v nedeľu oznámil, že v pondelok po svojej inaugurácii dekrétom pozastaví zákaz pôsobenia platformy na zdieľanie krátkych videí TikTok. Vyslovil sa za to, aby službu, ktorú prevádzkuje čínska spoločnosť ByteDance, v budúcnosti spolovice vlastnili USA. Informovala o tom agentúra AP.



Trump uviedol, že jeho dekrét odloží implementáciu zákazu a poskytne materskej spoločnosti viac času na nájdenie kupca. Zákon umožňuje 90-dňový odklad, ak sa črtá pokrok smerom k dohode.



„Týmto zachraňujeme TikTok, držíme ho v dobrých rukách. Bez súhlasu USA neexistuje žiadny TikTok. S naším súhlasom má hodnotu stoviek miliárd dolárov – možno biliónov,“ napísal Trump.



TikTok prestal v USA, kde má približne 170 miliónov používateľov, fungovať v sobotu večer po tom, ako najvyšší súd v piatok potvrdil platnosť zákona schváleného Kongresom, ktorý spoločnosť ByteDance nútil platformu do 19. januára buď predať, alebo ju zatvoriť. TikTok bol zároveň odstránený z obchodov s aplikáciami spoločností Google a Apple a ďalších.



Kongres prijal zákon na základe obáv, že čínska vláda zneužíva TikTok na špehovanie používateľov, čo spoločnosť ByteDance odmieta.



Zablokovanie TikToku podľa AP zaskočilo väčšinu používateľov. Odborníci uviedli, že zákon vyžaduje len to, aby bol TikTok odstránený z obchodov s aplikáciami. Súčasní používatelia mali mať naďalej prístup k videám dovtedy, kým aplikácia prestane fungovať z dôvodu absencie aktualizácií.