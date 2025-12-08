< sekcia Zahraničie
Trump chce jednotné pravidlá pre AI v celých Spojených štátoch
Podľa Trumpa je to nevyhnutný krok na udržanie dominancie USA.
Autor TASR
Washington 8. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že tento týždeň podpíše výkonné nariadenie, ktoré sa týka sa procesu schvaľovania umelej inteligencie (AI), aby sa predišlo rozdielnym pravidlám v každom z 50 štátov USA. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.
„Ak chceme naďalej viesť v oblasti umelej inteligencie, musí existovať iba jedno pravidlo,“ uviedol v príspevku na sociálnej sieti Truth Social s tým, že chce zabrániť, aby firmy museli požiadať o schválenie v každom z 50 štátov.
