Trump chce jednotné pravidlá pre AI v celých Spojených štátoch

Na snímke prezident USA Donald Trump hovorí počas podujatia pre deti v Rooseveltovej miestnosti Bieleho domu vo Washingtone v utorok 2. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Podľa Trumpa je to nevyhnutný krok na udržanie dominancie USA.

Autor TASR
Washington 8. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že tento týždeň podpíše výkonné nariadenie, ktoré sa týka sa procesu schvaľovania umelej inteligencie (AI), aby sa predišlo rozdielnym pravidlám v každom z 50 štátov USA. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.

Ak chceme naďalej viesť v oblasti umelej inteligencie, musí existovať iba jedno pravidlo,“ uviedol v príspevku na sociálnej sieti Truth Social s tým, že chce zabrániť, aby firmy museli požiadať o schválenie v každom z 50 štátov.

