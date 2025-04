Trump chce komentovať vojnu na Ukrajine v najbližších troch dňoch

Washington 21. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump povedal, že v najbližších troch dňoch plánuje komentovať vojnu na Ukrajine a svoju sprostredkovateľskú snahu o jej ukončenie. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.



Jeho slová zazneli na veľkonočnej oslave v záhrade Bieleho domu ako odpoveď na otázku, či existuje americký návrh, že Ukrajina musí uznať Krym ako súčasť Ruska. Rusko okupovalo ukrajinský polostrov v Čiernom mori v roku 2014 a potom anektovalo v rozpore s medzinárodným právom.



„Takže vám poskytnem úplné podrobnosti počas nasledujúcich troch dní,“ odpovedal Trump. „Ale mali sme veľmi dobré stretnutia o Ukrajine, Rusku,“ dodal bez ďalších podrobností.



Americký prezident v nedeľu na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal: „DÚFAJME, ŽE RUSKO A UKRAJINA SA TENTO TÝŽDEŇ DOHODNÚ. OBIDVE KRAJINY POTOM ZAČNÚ ROBIŤ VEĽKÝ BIZNIS SO SPOJENÝMI ŠTÁTMI AMERICKÝMI, KTORÝM SA DARÍ, A ZBOHATNÚ!“



Trump vyzval Ukrajinu a Rusko na kompromis s cieľom dosiahnuť mier, inak by Spojené štáty mohli zastaviť svoje úsilie o ukončenie vojny.



Putin v sobotu nečakane oznámil, že do nedele 23.00 h SELČ ruská strana zastaví všetky vojenské operácie. V nedeľu popoludní hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potvrdil, že Putin nevydal nariadenie o predĺžení tohto prímeria, a preto sa jeho platnosť skončila o polnoci moskovského času. Od Putinovho vyhlásenia prímeria sa Moskva a Kyjev navzájom obviňovali z jeho porušovania.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj krátko pred zverejnením Trumpovho príspevku navrhol Rusku zastavenie útokov na väčšie vzdialenosti, ktoré cielia na civilnú infraštruktúru, a to na najmenej 30 dní.