Trump chce návrat zlatej éry Hollywoodu, vybral si na to emisárov

Washington 17. januára (TASR) - Zvolený americký prezident Donald Trump vo štvrtok oficiálne oznámil, že hercov Sylvestera Stallonea, Jona Voighta a Mela Gibsona vymenoval za svojich osobitných veľvyslancov pre Hollywood. Tieto nominácie majú za cieľ vrátiť americký filmový priemysel na výslnie. Vyplýva to zo správy, ktorú Trump zverejnil na sociálnej sieti Truth Social.



Trump napísal, že títo herci budú jeho "očami a ušami" v odvetví, v ktorom dominujú skôr demokrati.



"Cieľom je urobiť z Hollywoodu, ktorý za štyri roky v porovnaní so zahraničím veľa stratil, MIESTO VÄČŠIE, LEPŠIE, SILNEJŠIE AKO KEDYKOĽVEK DOTERAZ," napísal Trump podľa agentúry AP.



Trump naznačil, že títo traja herci, ktorí majú na konte desať nominácií na Oscara a boli im udelené tri tieto prestížne ceny, budú mať za úlohu informovať ho o dianí v Hollywoode. "Urobím všetko, čo mi navrhnú," deklaroval Trump s tým, že jeho cieľom je vrátiť zlatý vek Hollywoodu.



Sylvester Stallone (78), ktorý sa preslávil úlohami vo franšízach Rocky a Rambo, je oddaným podporovateľom Donalda Trumpa. V novembri 2024 sa zúčastnil na galavečeri v Mar-a-Lago na Floride, kde zvoleného prezidenta prirovnal k Georgeovi Washingtonovi.



Jon Voight (86) je tiež známy svojou dlhoročnou podporou Donalda Trumpa a počas jeho prvého funkčného obdobia od neho dostal prezidentskú medailu za umenie.



Oscarový herec a režisér Mel Gibson (69) sa často vykresľuje ako ultrakonzervatívec. Jeho minulosť je poznačená obvineniami z antisemitizmu, rasizmu, homofóbie a domáceho násilia, ako aj ďalšími škandálmi, ktoré poškodzujú jeho obraz na verejnosti. Napriek tomu Mel Gibson zostal oddaným zástancom politiky Donalda Trumpa a povedal, že predstavuje "jasnú voľbu pre Ameriku".



Tieto nominácie vyvolali kritiku zo strany tradične ľavicovo orientovaného priemyslu. Mnohé filmové a hudobné osobnosti, ako Robert De Niro, Taylor Swift, Beyoncé, Bruce Springsteen a George Clooney, vyjadrili nesúhlas s Trumpom, ktorého krok by mohol znamenať zlom vo vzťahoch medzi Bielym domom a filmovým priemyslom.