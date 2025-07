Trump chce od augusta uvaliť 50-percentné clá na brazílsky tovar

Washington 10. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že od 1. augusta plánuje uvaliť 50-percentné dovozné clo na brazílsky tovar smerujúci do Spojených štátov. V liste adresovanom jeho brazílskemu náprotivku Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi šéf Bieleho domu tiež kritizoval zaobchádzanie s bývalým brazílskym prezidentom Jairom Bolsonarom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa Trumpa by sa súdny proces s exprezidentom Bolsonarom „nemal konať“ a označil ho za „medzinárodnú hanbu“. Dodal, že Brazília v súvislosti s týmto prípadom útočí „na slobodné voľby“.



Americký prezident tiež pohrozil, že Washington začne vyšetrovať obchodné praktiky Brazílie, a varoval pred ďalšou eskaláciou, ak by krajina podnikla odvetné kroky.



Lula v reakcii na Trumpove vyjadrenia v stredu na platforme X uviedol, že „akékoľvek jednostranné zvýšenie ciel sa bude riešiť vo svetle brazílskeho zákona o hospodárskej reciprocite“.



Brazília si už skôr v stredu predvolala chargé d'affaires veľvyslanectva USA Gabriela Escobara v súvislosti s jeho označením exprezidenta Bolsonara za obeť „politických perzekúcií“.



Bolsonaro sa pred brazílskym najvyšším súdom zodpovedá za vedenie „zločineckej organizácie“, ktorá mala pripraviť puč slúžiaci na jeho udržanie pri moci po prehratých prezidentských voľbách. Podľa prokuratúry sa plán neuskutočnil pre nedostatočnú podporu vojenského velenia.



Bývalému brazílskemu prezidentovi hrozí trest až 40 rokov väzenia. On sám tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania, ktoré mu má zabrániť kandidovať v ďalších voľbách.