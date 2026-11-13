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Trump chce otázku Kuby uzavrieť pred odchodom z úradu prezidenta
Trump uviedol, že kľúčovú úlohu v súvislosti s Kubou zohráva minister zahraničných vecí USA Marco Rubio.
Autor TASR
Washington 13. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že otázku Kuby by chcel uzavrieť ešte pred svojím odchodom z úradu prezidenta, pričom nevylúčil, že by na ostrove mohli Spojené štáty podniknúť krátku vojenskú kampaň. Vyjadril sa tak v relácii konzervatívneho moderátora Hugha Hewitta. Upozornil na to portál Politico, píše TASR.
„Chcem vyriešiť otázku Kuby ešte predtým, ako odídem,“ povedal Trump Hewittovi, ktorý sa ho opýtal, či zvažuje „oslobodenie Kuby“ prostredníctvom vojenskej intervencie.
Trump uviedol, že kľúčovú úlohu v súvislosti s Kubou zohráva minister zahraničných vecí USA Marco Rubio. „Na Kubu máme veľmi dobrého a talentovaného chlapíka menom Marco, pretože Marcovi rodičia pochádzajú z Kuby, ako asi viete, a on by to veľmi rád urobil,“ uviedol šéf Bieleho domu.
Americký prezident už opakovane pohrozil zvrhnutím komunistickej vlády na ostrove. V marci vyjadril nádej, že bude mať „česť dobyť Kubu“. Vojenskú operáciu by podľa vlastných slov rád uskutočnil v mene kubánskych Američanov. „Úprimne povedané, veľmi rád by som to urobil pre ľudí, pre Kubáncov, ktorí sem prišli a s ktorými sa zaobchádzalo naozaj zle,“ vyhlásil vo štvrtok.
Washington v januári uvalil blokádu dodávok ropy na Kubu a vláda USA tiež sprísnila sankcie voči ostrovu, čo viedlo k odchodu zahraničných investorov. Tieto opatrenia prehĺbili krízu v krajine, ktorá sa prejavuje prísnym prídelovým systémom elektriny a drastickým nedostatkom paliva, pitnej vody a základných potravín.
„Chcem vyriešiť otázku Kuby ešte predtým, ako odídem,“ povedal Trump Hewittovi, ktorý sa ho opýtal, či zvažuje „oslobodenie Kuby“ prostredníctvom vojenskej intervencie.
Trump uviedol, že kľúčovú úlohu v súvislosti s Kubou zohráva minister zahraničných vecí USA Marco Rubio. „Na Kubu máme veľmi dobrého a talentovaného chlapíka menom Marco, pretože Marcovi rodičia pochádzajú z Kuby, ako asi viete, a on by to veľmi rád urobil,“ uviedol šéf Bieleho domu.
Americký prezident už opakovane pohrozil zvrhnutím komunistickej vlády na ostrove. V marci vyjadril nádej, že bude mať „česť dobyť Kubu“. Vojenskú operáciu by podľa vlastných slov rád uskutočnil v mene kubánskych Američanov. „Úprimne povedané, veľmi rád by som to urobil pre ľudí, pre Kubáncov, ktorí sem prišli a s ktorými sa zaobchádzalo naozaj zle,“ vyhlásil vo štvrtok.
Washington v januári uvalil blokádu dodávok ropy na Kubu a vláda USA tiež sprísnila sankcie voči ostrovu, čo viedlo k odchodu zahraničných investorov. Tieto opatrenia prehĺbili krízu v krajine, ktorá sa prejavuje prísnym prídelovým systémom elektriny a drastickým nedostatkom paliva, pitnej vody a základných potravín.