Trump chce označiť gangy na Haiti za teroristické organizácie

Washington 30. apríla (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila Kongresu, že plánuje označiť haitské gangy Viv Ansanm a Gran Grif za zahraničné teroristické organizácie. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na zdroje oboznámené s prípadom, píše TASR.



Označenie zahraničná teroristická organizácia bolo v Spojených štátoch zvyčajne vyhradené pre skupiny ako al-Káida alebo Islamský štát. Jeho použitie v súvislosti s gangami na Haiti podľa AP znamená, že Trumpova vláda rozširuje dlhodobú americkú definíciu zahraničného terorizmu.



Viv Ansanm (v preklade Žijeme spolu) je koalícia viac ako 12 gangov vytvorená v roku 2023. Smutne známa sa stala najmä pre útoky v haitskej metropole Port-au-Prince prebiehajúce od februára 2024.



Ozbrojenci v súčasnosti kontrolujú približne 85 percent hlavného mesta. Politické inštitúcie najchudobnejšej krajiny na západnej pologuli prakticky nefungujú.



Gran Grif je súčasťou koalície Viv Ansanm a má približne sto členov. Gang v októbri zaútočil na mesto Pont-Sondé, kde zomrelo viac ako 70 obetí, a podľa AP to bol jeden z najväčších masakrov v dejinách krajiny.



Organizácia Spojených národov (OSN) odhaduje, že pre násilie gangov zomrelo minulý rok na Haiti viac ako 5600 ľudí a ďalších viac ako milión prišlo o svoje domovy. Aj keď sa najviac bojov odohralo v metropole Port-au-Prince, gangy sa začali presúvať aj do ďalších regiónov v krajine.



Pre prebiehajúci konflikt panuje na Haiti nedostatok jedla. Odhaduje sa, že viac ako polovica z 12 miliónov obyvateľov krajiny bude do júna čeliť hladomoru.