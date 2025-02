Trump chce pokračovať v budovaní ropovodu Keystone XL

Washington 25. februára (TASR) — Americký prezident Donald Trump sa v pondelok vyslovil za pokračovanie budovania kontroverzného ropovodu Keystone XL, proti ktorému sa postavili ochrancovia prírody a zastavil ho jeho predchodca Joe Biden. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.



"Firma, stavajúca ropovod Keystone XL, ktorý zlomyseľne zavrhla nekompetentná Bidenova administratíva, by sa mala vrátiť do Ameriky a dokončiť ho - HNEĎ!" napísal Trump na svojej platforme Truth Social s odvolaním sa na kanadskú spoločnosť TC Energy zapojenú do projektu.



Trump v príspevku uviedol, že jeho vláda je "celkom iná" a sľúbil "jednoduchšie" vydávanie povolení a "takmer okamžitý" začiatok výstavby. Ak firma TC Energy nebude ochotná pokračovať v projekte, mohla by stavbu prevziať iná spoločnosť.



Projekt predĺženia ropovodu Keystone prepravujúceho ropu z Kanady do Spojených štátov sa začal pripravovať v roku 2008. Ochrancovia prírody však opakovane upozorňovali katastrofálne následky prípadných únikov ropy z takmer 2000 kilometrov dlhého potrubia. Proti výstavbe protestovali aj zástupcovia domorodého obyvateľstva.



Projekt z dôvodu ochrany životného prostredia a klímy zastavil v roku 2015 prezident Barack Obama, no Trump ho v roku 2017 po svojom prvom víťazstve vo voľbách obnovil. V januári 2021, v prvý deň vo funkcii, ho však Biden zrušil výkonným nariadením, čím splnil svoj predvolebný sľub. R opovod Keystone XL, ktorého časť bola dokončená, mal prepravovať 830.000 barelov ropy z kanadskej provincie Alberta do Nebrasky, ktorá by potom cez existujúce potrubia putovala do rafinérií v štáte Texas.