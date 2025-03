Trump chce použiť vojnový zákon na zrýchlenie deportácií

Washington 16. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa v sobotu pokúsil uplatniť vojnový zákon z 18. storočia na urýchlenie deportácie členov venezuelského gangu z krajiny. Federálny sudca však krátko na to rozhodnutie predbežne zablokoval, informuje TASR na základe správ agentúr AP a Reuters.



Sudca James E. Boasberg uviedol, že musel konať rýchlo, pretože vláda už na základe Trumpovej proklamácie prepravovala migrantov do väzníc v Salvádore a Hondurase. Salvádor tento týždeň súhlasil, že prijme 300 migrantov, ktorých Trumpova administratíva označila za členov gangu.



Na súd sa obrátili skupiny pre ľudské práva. Boasberg zastavil deportácie podľa prezidentovho rozhodnutia na 14 dní, kým bližšie neposúdi jeho zákonnosť. Poukázal na to, že tieto osoby sú vo väzbe, a nariadil tiež, aby sa prípadné deportačné lety vrátili.



Trump deklaroval, že voči venezuelskému gangu Tren de Aragua použije zákon o zahraničných nepriateľoch z roku 1798. Vo vyhlásení tvrdil, že Spojené štáty sú vystavené "invázii" zločineckej organizácie, ktorá je spájaná s únosmi, vydieraním, organizovanou kriminalitou a vraždami na objednávku. Cieľom skupiny je podľa neho destabilizovať krajinu.



Zákon o zahraničných nepriateľoch bol dosiaľ uplatnený len trikrát, a to vždy v čase vojen. Známy je najmä tým, že ho použili na oprávnenie internačných táborov pre ľudí japonského, nemeckého a talianskeho pôvodu počas druhej svetovej vojny, napísala AP.



Trumpovo nariadenie by umožnilo vláde obísť v prípade migrantov, ktorých zhodnotia ako hrozbu, právo na riadny proces a rýchlo ich vyhostiť z krajiny.