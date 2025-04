Trump chce predstaviť program samodeportácií

Washington 16. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre televíziu Fox News uviedol, že plánuje predstaviť nový program poskytovania peňazí nelegálnym imigrantom výmenou za ich dobrovoľný odchod zo Spojených štátov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



V rozhovore, ktorý Fox News odvysielala v utorok, Trump označil tento návrh za „program samodeportácie“. Zahŕňať by podľa neho mal finančnú podporu pre migrantov, ako aj možnosť ich legálneho návratu do USA neskôr.



„Dáme im príspevky... Dáme im nejaké peniaze a letenku a potom s nimi budeme pracovať. Ak budú spolupracovať, ak ich budeme chcieť späť, budeme s nimi pracovať na ich návrate najskôr, ako to bude v našich silách,“ povedal Trump v rozhovore.



Biely dom pre Reuters uviedol, že k Trumpovým vyjadreniam nemá čo dodať.



Trump od svojho opätovného nástupu do funkcie v januári tohto roka prisľúbil masívne deportácie nelegálnych migrantov v Spojených štátoch, pre čo čelila jeho administratíva kritike. Podľa Reuters testuje hranice amerického práva, aby zvýšil počet zadržaní a deportácií.