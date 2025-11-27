< sekcia Zahraničie
Trump chce preveriť ľudí z Afganistanu, ktorí do USA prišli za Bidena
Nezisková organizácia AfghanEvac vo vyhlásení uviedla, že afganskí imigranti a spojenci z vojnového obdobia, ktorí sa usadia v Spojených štátoch, prešli rozsiahlou bezpečnostnou previerkou.
Autor TASR
Washington 27. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyzval vo štvrtok predstaviteľov krajiny, aby „preverili“ ľudí, ktorí v časoch administratívy jeho predchodcu exprezidenta Joea Bidena prišli do Spojených štátov z Afganistanu. Povedal to v súvislosti so streľbou na členov Národnej gardy USA vo Washingtone, z ktorej úrady podozrievajú 29-ročného afganského imigranta, informuje TASR podľa správy stanice NBC News.
Podľa úradov sa streľby dopustil Rahmanullah Lakanwal, ktorý do USA prišiel v septembri 2021 - po tom, čo sa vlády v Afganistane chopilo hnutie Taliban.
„Tento útok podčiarkuje najväčšiu hrozbu pre národnú bezpečnosť, ktorej čelí náš národ,“ povedal Trump vo videoposolstve.
Následne obvinil bývalú Bidenovu administratívu, že povolila vstup do USA ľuďom z iných krajín.
Podozrivý zo stredajšej streľby je afganský občan, ktorý podľa vyjadrení jedného z jeho príbuzných pôsobil desať rokov v afganských ozbrojených silách na základni v Kandaháre po boku amerických špeciálnych jednotiek nasadených v Afganistane. Vyrastal v provincii Chóst, má manželku a päť synov.
„Teraz musíme preveriť každého cudzinca, ktorý vstúpil do našej krajiny z Afganistanu za Bidena,“ povedal Trump.
„Musíme tiež prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie odstránenia akéhokoľvek cudzinca z ktorejkoľvek krajiny, ktorý sem nepatrí alebo neprináša úžitok našej krajine,“ dodal.
Nezisková organizácia AfghanEvac, ktorá sídli v San Diegu, vo vyhlásení uviedla, že afganskí imigranti a spojenci z vojnového obdobia, ktorí sa usadia v Spojených štátoch, prešli rozsiahlou bezpečnostnou previerkou. Vyjadrila zároveň želanie, aby „izolovaný a násilný čin tejto osoby nebol použitý ako výhovorka na definovanie alebo znevažovanie celej komunity“, cituje stanica NBC News.
Americký úrad pre občianstvo a imigráciu (USCIS) v stredu na platforme X medzitým informoval, že spracovanie imigračných žiadostí týkajúcich sa afganských štátnych príslušníkov „je pozastavené na neurčito až do ďalšieho preskúmania bezpečnostných a preverovacích protokolov“.
Motív stredajšej streľby na členov Národnej gardy doposiaľ stále nie je jasný. Strelné poranenie utrpel aj podozrivý, ktorého takisto hospitalizovali.
Slová podpory pre postrelených vojakov aj ich rodiny vyjadrili vo štvrtok v samostatných vyhláseniach aj exprezidenti Biden a Barack Obama.
„Násilie v Amerike nemá miesto,“ uviedol Obama a dodal, že sa spolu s manželkou Michelle modlí za oboch postrelených aj ich rodiny.
V podobnom duchu sa vyjadril aj Biden, ktorý zdôraznil, že násilie akéhokoľvek driji je „neprijateľné“. Zároveň dodal, že spolu s manželkou Jill je v myšlienkach s postrelenými vojakmi a ich rodinami, uvádza NBC News.
