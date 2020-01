Trump chce zákaz cestovať do USA rozšíriť o viac krajín

Washington 22. januára (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje rozšíriť kontroverzný zákaz cestovať do Spojených štátov na ďalšie krajiny. Zákaz by sa mal po novom týkať aj občanov Bieloruska, Eritrey, Kirgizska, Mjanmarska, Nigérie, Sudánu a Tanzánie. Informovali o tom predstavitelia Trumpovej administratívy, ktorí mali do zoznamu možnosť nahliadnuť.



Vysoko postavený člen Trumpovej administratívy pre utorňajšie online vydanie denníka The Wall Street Journal uviedol, že spomínané krajiny sa na zoznam dostali po tom, ako neboli schopné splniť bezpečnostné požiadavky USA, ako napríklad biometrické pasy, výmenu informácií či spoluprácu v boji proti terorizmu.



Zmeny by sa mohli dotknúť napríklad imigračných víz. Jednotlivé návrhy na obmedzenie udeľovania víz sa však líšia v rámci krajín a zoznam týchto štátov sa takisto ešte môže zmeniť.



Trump v rozhovore pre The Wall Street Journal potvrdil, že na zoznam krajín, ktorých občania nesmú cestovať do USA, plánuje pridať ďalšie štáty. Ten má byť zverejnený ešte v januári. Americký prezident však nespresnil, o aké krajiny presne pôjde.



Doposiaľ sa zákaz vzťahoval najmä na krajiny s prevažne moslimským obyvateľstvom - Irán, Jemen, Líbyu, Severnú Kóreu, Somálsko, Sýriu a vybraných venezuelských činiteľov.