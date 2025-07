Trump chce uvoľniť reguláciu týkajúcu sa AI

Washington/New York 23. júla (TASR) — Americká vláda v stredu predstavila svoje plány na podporu umelej inteligencie (AI). Okrem iného chce zmierniť reguláciu, aby zabezpečila „globálnu dominanciu“ USA v tomto odvetví. Zároveň sa uľahčí vývoz týchto technológií do určitých krajín, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.



„Zavádzame program spolupráce s priemyslom s cieľom poskytnúť bezpečné exportné balíky umelej inteligencie obsahujúce hardvér, softvérové aplikácie a štandardy pre priateľov a spojencov Ameriky na celom svete,“ povedal Michael Kratsios, riaditeľ Úradu pre vedecko-technologickú politiku. Za program budú zodpovedné ministerstvá obchodu a zahraničných vecí.



„Kto bude mať najväčší ekosystém umelej inteligencie, nastaví globálne štandardy v oblasti umelej inteligencie a bude mať značné ekonomické a vojenské výhody,“ uvádza sa v 90-bodovom akčnom pláne, ktorý má 25 strán.



Prezident USA Donald Trump ho predstaví v stredu popoludní miestneho času na konferencii vo Washingtone. Podľa amerických médií plánuje oznámiť k niektorým z 90 bodov aj nové výkonné nariadenia týkajúce sa umelej inteligencie.



Niektoré zdroje tvrdia, že Trump má v úmysle vydať aj výkonné nariadenia na zabezpečenie dodávok elektriny do mnohých nových plánovaných dátových centier pre AI. Ich cieľom je urýchliť budovanie nových elektrických vedení a uvoľniť štátom vlastnené pozemky na výstavbu dátových centier. Ochrancovia životného prostredia však kritizujú skutočnosť, že takéto centrá spotrebúvajú obrovské množstvo energie.



O vedúce postavenie v oblasti AI bojujú USA a Čína. S cieľom spomaliť vzostup Číny americké vlády v posledných rokoch čoraz viac obmedzujú vývoz high-tech produktov do Číny.



Koncom januára Trump oznámil vytvorenie nadnárodného joint venture s názvom Stargate zameraného na umelú inteligenciu. Sú s ním spojené investície vo výške najmenej 500 miliárd dolárov (približne 427 miliárd eur) a podieľajú sa na ňom spoločnosti OpenAI, SoftBank, Oracle a investičná firma MGX.