Trump chce v USA oslavy výročí konca oboch svetových vojen

Plzeň 2. mája (TASR) — Americký prezident Donald Trump chce v USA zaviesť oslavy konca oboch svetových vojen. Na svojej platforme Truth Social v piatok zároveň oznámil, že 8. máj bude odteraz Dňom víťazstva v druhej svetovej vojne a 11. november Dňom víťazstva v prvej svetovej vojne. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.



„Mnohí z našich spojencov a priateľov oslavujú 8. máj ako Deň víťazstva, ale k víťazstvu v druhej svetovej vojne sme prispeli oveľa viac ako ktorákoľvek iná krajina,“ napísal Trump.



„Vyhrali sme obe vojny, nikto nebol ani zďaleka taký silný, statočný alebo vojensky brilantný ako my. Nikdy však nič neoslavujeme – je to preto, že už nemáme lídrov, ktorí by to vedeli! Začneme opäť oslavovať naše víťazstvá!“ dodal šéf Bieleho domu.



Ako budú oslavy oboch výročí vyzerať, nebolo bezprostredne známe. Trump zatiaľ nepodpísal ani dekrét na implementáciu svojho rozhodnutia.



Doteraz bol 8. máj v USA známy ako V-E Day (Victory in Europe Day) a 11. november ako Veterans Day (Deň vojnových veteránov).



USA zohrali rozhodujúcu úlohu v porážke hitlerovského Nemecka po vylodení Spojencov v Normandii v roku 1944. Pre Spojené štáty, ktoré vstúpili do vojny až po japonskom útoku na Pearl Harbor v decembri 1941, sa však druhá svetová vojna skončila až kapituláciou Japonska 2. septembra 1945.



Trump už predtým podnikol kroky na prehodnotenie dejín USA. Koncom marca podpísal dekrét s názvom „Obnova pravdy a rozumu v amerických dejinách“. V ňom poveril svojho viceprezidenta J. D. Vancea, aby šíril názory novej vlády, najmä v múzeách.