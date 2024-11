Trump chce vo funkcii uvaliť clá na tovary z Číny, Kanady a Mexika

Washington 26. novembra (TASR) - Zvolený prezident USA Dondald Trump v noci na utorok vyhlásil, že jedným z jeho prvých krokov po nástupe do funkcie bude podpísanie výkonného nariadenia, ktorým uvalí clá na všetky tovary dovezené do USA z Mexika a Kanady, a to vo výške 25 percent. Clá sa o 10 percent zvýšia aj na tovary pochádzajúce z Číny. Svoje rozhodnutie odôvodnil nedostatočným bojom týchto štátov proti pašovaniu drog a ilegálnej migrácii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Trump uviedol, že clá na tovary z Kanady a Mexika budú platiť dovtedy, kým obe susedné krajiny nezačnú tvrdšie bojovať proti pašovaniu drog, najmä fentanylu, a migrantom ktorí nelegálne prekračujú hranicu s USA.



"Mexiko aj Kanada majú absolútne právo a moc ľahko vyriešiť tento dlho sa vlečúci problém. Týmto požadujeme, aby túto právomoc využili, a kým tak neurobia, je čas, aby zaplatili veľmi vysokú cenu!," vyhlásil Trump na jeho sociálnej sieti Truth.



Pri uvalení dodatočných ciel na čínske tovary sa Trump taktiež odvolal na pašovanie fentanylu a vyzval Čínu, aby riešila tento problém. "Zástupcovia Číny mi povedali, že zavedú najvyšší trest, teda trest smrti, pre všetkých dílerov drog, ktorí budú prichytení pri tejto činnosti, žiaľ, nikdy to nedodržali a drogy prúdia do našej krajiny, väčšinou cez Mexiko," vyhlásil zvolený prezident.



Reuters pripomína, že v predvolebnej kampani sa Trump zaviazal uvaliť na čínsky dovoz clá vo výške viac ako 60 percent. Ide oveľa vyššiu tarifu ako počas jeho prvého funkčného obdobia.