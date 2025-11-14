Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trump chce vyšetrovanie väzieb exprezidenta Clintona na Epsteina

Na snímke prezident Donald Trump 12. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Washington 14. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že chce, aby ministerstvo spravodlivosti USA a Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) prešetrili väzby medzi nebohým finančníkom a súdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom a demokratickým exprezidentom Billom Clintonom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Podľa AFP zrejme v snahe odvrátiť pozornosť po tom, čo najnovšie zverejnené Epsteinove maily znova vyvolali otázky o jeho vlastných väzbách na finančníka, Trump tiež požiadal o vyšetrovanie americkej banky JPMorgan Chase, bývalého prezidenta Harvardovej univerzity Larryho Summersa a ďalších.

Trump v piatok obvinili svojich oponentov z tábora demokratov, že zámerne využívajú „hoax o Epsteinovi“, aby odvrátili pozornosť od nedávneho dosiahnutého kompromisu strany o ukončení rekordného shutdownu vlády. Zároveň vyhlásil, že do škandálu s Epsteinom boli zapojení „demokrati, nie republikáni“.

Piatkovým vyhlásením Trump prelomil dvojdňové mlčanie ohľadom škandálu po tom, čo e-maily pochádzajúce z Epsteinovej pozostalosti zverejnené v stredu obnovili otázky týkajúce sa dlhého a blízkeho vzťahu 79-ročného prezidenta USA so zosnulým finančníkom. Ten bol údajne hlavou siete, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá s cieľom sexuálneho zneužívania a vykorisťovania.

Samotný Clinton je už dlhodobo terčom špekulácií pre svoje väzby na Epsteina, keďže letel aj jeho súkromným lietadlom. V súvislosti so škandálom však nebol obvinený.

Epstein podľa niekoľkých e-mailov vyhlásil, že Clinton nikdy nebol na jeho súkromnom ostrove v Karibiku, kde údajne dochádzalo k zneužívaniu.

Clinton, Summers ani ostatní Trumpom zmienení predstavitelia to doposiaľ bezprostredne nekomentovali.

Epstein podľa oficiálnych vyjadrení, ktoré však mnohí spochybňujú, spáchal samovraždu vo väzení v roku 2019, a to ešte pred začiatkom svojho procesu.
