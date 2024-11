Trump chce za ministerku školstva bývalú šéfku wrestlingovej asociácie

Washington 20. novembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Donald Trump nominoval za ministerku školstva bývalú šéfku profesionálnej wrestlingovej asociácie Lindu McMahonovú. Počas predvolebnej kampane pritom uvádzal, že tento rezort zruší, informuje TASR na základe agentúr AP a AFP.



McMahonová viedla v rokoch 2017 až 2019, teda počas Trumpovho prvého obdobia vo funkcii prezidenta USA, americký Úrad pre drobné podnikanie. V súčasnosti je spolupredsedníčkou Trumpovho tzv. tranzičného tímu, pripravujúceho sa na jeho januárový návrat do Bieleho domu.



Spolu so svojím manželom Vinceom McMahonom založila súkromnú wrestlingovú spoločnosť, z ktorej sa neskôr stala profesionálna asociácia World Wrestling Entertainment (WWE). Z pozície výkonnej riaditeľky WWE odišla v roku 2009, aby vstúpila do politiky.



V rokoch 2010 a 2012 dvakrát neúspešne uchádzala o post senátorky za štát Connecticut. Následne sa stala významnou sponzorkou Trumpovej predvolebnej kampane, pričom momentálne zastáva aj jednu z vedúcich pozícii v protrumpovskom politickom akčnom výbore America First Action.



V oblasti vzdelávania je podľa AP McMahonová vnímaná ako relatívne neznáma, hoci Trump vyzdvihol jej dvojročné pôsobenie v rade pre vzdelávanie v Connecticute a 16 rokov v správnej rade súkromnej katolíckej školy Sacred Heart University v tomto americkom štáte.



Nomináciu McMahonovej ešte musí odsúhlasiť Senát. Vzhľadom na to, že republikáni budú mať v tejto hornej komore amerického Kongresu od januára väčšinu kresiel, by malo ísť len o formalitu.