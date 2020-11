Trump chce zabrániť potvrdeniu Bidenovho víťazstva v Pensylvánii

Washington 10. novembra (TASR) - Volebný tím dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa požiadal v pondelok federálny súd v Pensylvánii, aby zabránil potvrdeniu výsledkov prezidentských volieb v tomto americkom štáte. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters.



V Pensylvánii, ktorá v kontexte amerických volieb patrí medzi kľúčové štáty, zvíťazil Trumpov demokratický súper Joe Biden. To viedlo americké médiá k tomu, aby Bidena vyhlásili za celkového víťaza prezidentských volieb v USA.



K víťazstvu Bidenovi aj v Pensylvánii výrazne dopomohli volebné hlasy zaslané poštou, Trump však tento spôsob hlasovania dlhodobo spochybňuje a vraví, že umožňuje demokratom páchať volebné podvody. Dôkazy o tom však americkej verejnosti zatiaľ nepredložil.



Trump obviňuje volebných predstaviteľov Pensylvánie z vytvorenia "nezákonného dvojstupňového volebného systému," na základe ktorého údajne osobné odovzdávanie hlasov podrobili dôkladnejšej a transparentnejšej kontrole ako zrátavanie korešpondenčných hlasovacích lístkov. Tým podľa Trumpových právnikov porušili ústavu USA.



Prezidentov volebný štáb podal príslušnú žalobu na štátnu tajomníčku štátu Pensylvánia Kathy Boockvarovú, ako aj na volebné komisie v demokratom naklonených okresoch, ktoré zahŕňajú aj veľké mestá Filadelfiu či Pittsburgh. Boockvarová, ktorá oficiálne dohliada na priebeh volieb a sčítavania hlasov, sa k žalobe bezprostredne nevyjadrila.



Nezávisle od žaloby Trumpovho štábu v pondelok tamojšieho času viacerí republikánski členovia zákonodarného zboru Pensylvánie informovali, že požiadajú o audit štátnych volebných výsledkov, ktorý by mal prebehnúť pod ich gesciou. Zároveň "žiadajú, aby výsledok volieb (v Pensylvánii) nebol potvrdený a hlasy voliteľov neboli priradené (jednotlivým kandidátom) až do ukončenia celého auditu," uviedli v tlačovej správe.



Americký právnik a profesor Edward Foley sa však pre Reuters vyjadril, že pre zablokovanie potvrdenia Bidenovho víťazstva v Pensylvánii by bola potrebná zmena tamojších štátnych zákonov. Takúto zmenu vy však podľa Foleyho určite vetoval demokratický guvernér štátu Pensylvánia Tom Wolf.



Trumpov volebný tím od volebného dňa (3. novembra) už súdne napadol proces sčítavania hlasov vo viacerých amerických štátoch. Sudcovia v štátoch Georgia a Michigan už medzičasom tieto žaloby zamietli. Trump však naďalej odmieta prijať svoju prehru v prezidentských voľbách. Vyhlásil, že voľby sa ešte neskončili a že má záujem v tejto veci podniknúť ďalšie právne kroky.



Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí prezidenta a viceprezidentku na ďalšie funkčné obdobie, sa zíde 14. decembra. Jednotlivé štáty musia do Washingtonu doručiť svoje správy s overenými konečnými výsledkami najneskôr 8. decembra.