< sekcia Zahraničie
Trump chce zasiahnuť do bojov medzi Thajskom a Kambodžou
Naznačil, že zatelefonuje lídrom oboch krajín.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 10. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump plánuje zasiahnuť do obnoveného pohraničného konfliktu medzi Thajskom a Kambodžou, pričom naznačil, že zatelefonuje lídrom oboch krajín. Trump to vyhlásil v utorok večer počas svojho vystúpenia v americkom štáte Pensylvánia. TASR správu prevzala od agentúry DPA.
Pred svojimi podporovateľmi v meste Mount Pocono Trump povedal, že len málokto iný dokáže „telefonátom zastaviť vojnu dvoch veľmi mocných krajín, Thajska a Kambodže“.
Poukázal pritom na minulé medzinárodné, mierové dohody, ktoré podľa vlastných slov sprostredkoval - vrátane prechádzajúceho prímeria medzi Thajskom a Kambodžou.
Násilie opätovne prepuklo približne šesť týždňov po tom, čo Thajsko a Kambodža podpísali prímerie. V utorok hlásili ťažké boje pozdĺž 800-kilometrovej hranice, pre ktoré už státisíce ľudí z pohraničia museli opustiť svoje domovy.
Viac než 400.000 ľudí v Thajsku evakuovali z ich obydlí v dôsledku pohraničného konfliktu, ktorý sa opäť rozhorel medzi Thajskom a Kambodžou. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na thajské ministerstvo obrany.
„Civilisti museli vo veľkom počte opustiť svoje domovy pre bezprostredné ohrozenie ich bezpečnosti. Viac než 400.000 ľudí evakuovali do bezpečných lokalít v siedmich provinciách,“ povedal novinárom na brífingu hovorca ministerstva obrany Surasant Kongsiri.
Kambodža odstúpila z Hier Juhovýchodnej Ázie pre pohraničný konflikt
Kambodža v stredu odstúpila z Hier Juhovýchodnej Ázie 2025 po tom, čo sa pohraničný konflikt s hostiteľským Thajskom vyhrotil a tisíce civilistov z oboch krajín utiekli zo svojich domovov v pohraničných oblastiach, uviedol pre agentúru AFP predstaviteľ hier.
„Je potvrdené, že Kambodža odstúpila,“ povedal pre AFP vysoký predstaviteľ SEA Games Akarin Hiranprueck.
Konflikt vyvoláva dlhodobý spor o hranice vytýčené počas francúzskej koloniálnej nadvlády v tejto oblasti, pričom obe strany si nárokujú niekoľko hraničných chrámov.
Pred svojimi podporovateľmi v meste Mount Pocono Trump povedal, že len málokto iný dokáže „telefonátom zastaviť vojnu dvoch veľmi mocných krajín, Thajska a Kambodže“.
Poukázal pritom na minulé medzinárodné, mierové dohody, ktoré podľa vlastných slov sprostredkoval - vrátane prechádzajúceho prímeria medzi Thajskom a Kambodžou.
Násilie opätovne prepuklo približne šesť týždňov po tom, čo Thajsko a Kambodža podpísali prímerie. V utorok hlásili ťažké boje pozdĺž 800-kilometrovej hranice, pre ktoré už státisíce ľudí z pohraničia museli opustiť svoje domovy.
Thajsko evakuovalo 400.000 občanov pre pohraničný konflikt s Kambodžou
Viac než 400.000 ľudí v Thajsku evakuovali z ich obydlí v dôsledku pohraničného konfliktu, ktorý sa opäť rozhorel medzi Thajskom a Kambodžou. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na thajské ministerstvo obrany.
„Civilisti museli vo veľkom počte opustiť svoje domovy pre bezprostredné ohrozenie ich bezpečnosti. Viac než 400.000 ľudí evakuovali do bezpečných lokalít v siedmich provinciách,“ povedal novinárom na brífingu hovorca ministerstva obrany Surasant Kongsiri.
Kambodža odstúpila z Hier Juhovýchodnej Ázie pre pohraničný konflikt
Kambodža v stredu odstúpila z Hier Juhovýchodnej Ázie 2025 po tom, čo sa pohraničný konflikt s hostiteľským Thajskom vyhrotil a tisíce civilistov z oboch krajín utiekli zo svojich domovov v pohraničných oblastiach, uviedol pre agentúru AFP predstaviteľ hier.
„Je potvrdené, že Kambodža odstúpila,“ povedal pre AFP vysoký predstaviteľ SEA Games Akarin Hiranprueck.
Konflikt vyvoláva dlhodobý spor o hranice vytýčené počas francúzskej koloniálnej nadvlády v tejto oblasti, pričom obe strany si nárokujú niekoľko hraničných chrámov.