Trump: Prehodnotíme financovanie miest, ktoré povoľujú anarchiu

Washington 3. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump podpísal v stredu obežník, ktorý hrozí zastavením financovania pre mestá vedené demokratickou administratívou vrátane New Yorku, Portlandu, Washingtonu či Seattla, v ktorých pretrvávajú demonštrácie a nepokoje. Trump totiž nazval tieto mestské správy za "nezákonnými" a "anarchistickými jurisdikciami", informoval denník The Guardian.



"Moja administratíva nepovolí, aby boli doláre z federálnych daní použité na financovanie miest, ktoré umožňujú, že sa menia na nezákonné zóny," uvádza sa v päťstranovej internej správe, ktorú zverejnil Biely dom.



Trump dodal, že je povinnosťou vlády prehodnotiť použitie prostriedkov pre mestá, ktoré povoľujú "anarchiu, násilie a ničenie v amerických mestách".



Na základe príslušného dokumentu má minister spravodlivosti William Barr v nasledujúcich dvoch týždňoch vypracovať zoznam miest, ktoré "povoľujú násilie a ničenie majetku a stále odmietajú podniknúť rozumné opatrenia v boji s týmito kriminálnymi aktivitami".



Russell Vought, zodpovedný za rozpočtové otázky Bieleho domu, má počas nasledujúceho mesiaca pripraviť odporúčania, ako by federálne úrady mohli obmedziť alebo inak znevýhodniť takzvané "anarchistické jurisdikcie".



To, že by spomínané mestá prišli o federálne zdroje, je však podľa právnikov nepravdepodobné.



Barr v minulosti spochybňoval, že by v USA bolo políciou zastrelených mnoho neozbrojených Afroameričanov. Správy o stúpajúcom počte zabití zo strany polície predstavujú podľa slov Barra falošný obraz, uviedol v rozhovore pre spravodajskú stanicu CNN.



Guvernér New Yorku Andrew Cuomo na Twitteri napísal, že Trump sa pokúša škrtať prostriedky, ktoré štáty a mestá USA v súčasnosti nevyhnutne potrebujú na boj proti pandémii koronavírusu. "On (Trump) nie je žiaden kráľ. Mestu New Yorku nemôže vziať prostriedky," uviedol Cuomo s tým, že ide o Trumpov nelegálny šachový ťah.



V mnohých mestách USA vypukli rozsiahle protesty proti policajnému násiliu a rasizmu po smrti Afroameričana Georgea Floyda, ktorého v máji pri zásahu usmrtil belošský policajt. Mnohé z nich sprevádzali násilnosti medzi demonštrantmi a poriadkovými silami.