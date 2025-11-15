< sekcia Zahraničie
Trump chce zažalovať BBC na úpravu prejavu, žiadať miliardu dolárov
Právnici šéfa Bieleho domu poslali v pondelok BBC list, v ktorom ju obvinili z ohovárania prezidenta za video z časťami jeho prejavu spred útoku na Kapitol z januára 2021.
Autor TASR
Washington 15. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že zažaluje britskú verejnoprávnu spoločnosť BBC a bude od nej žiadať odškodné najmenej miliardu dolárov po tom, ako sa ospravedlnila za zavádzajúce zostrihanie jeho prejavu, odmietla však kompenzáciu. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
"Zažalujeme ich o niečo medzi miliardou a piatimi miliardami dolárov, pravdepodobne niekedy budúci týždeň. Myslím si, že to musím urobiť. Dokonca priznali, že podvádzali," vyhlásil Trump pred novinármi na palube prezidentského špeciálu.
Podľa vlastných slov chce o záležitosti cez víkend hovoriť s britským premiérom Keirom Starmerom. Ten podporil nezávislosť verejnoprávnej televíznej a rozhlasovej spoločnosti, no vyhol sa zaujatiu stanoviska proti Trumpovi.
Právnici šéfa Bieleho domu poslali v pondelok BBC list, v ktorom ju obvinili z ohovárania prezidenta za video z časťami jeho prejavu spred útoku na Kapitol z januára 2021. Dali jej súčasne termín do piatka na ospravedlnenie a zaplatenie odškodného.
BBC sa v pondelok ospravedlnila za to, že jej dokument odvysielaný vlani vyvolal dojem, že Trump priamo vyzýval na násilné činy krátko pred útokom svojich stúpencov na sídlo Kongresu USA zo 6. januára 2021.
Pre kauzu už odstúpili generálny riaditeľ BBC Tim Davie spolu so šéfkou spravodajstva Deborah Turnessovou.
Stanica vo štvrtok uviedla, že predseda jej rady Samir Shah poslal do Bieleho domu osobný list, v ktorom Trumpovi objasňuje ľútosť BBC nad spôsobom úpravy videa, no tiež dôrazný nesúhlas, že by existoval dôvod na žalobu za ohováranie.
