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Trump chce znížiť počet zamestnancov národných spravodajských služieb
Trump uviedol, že tento zákon je kľúčový pre armádu aj bezpečnosť obyvateľov USA, najmä počas nadchádzajúceho futbalového šampionátu a osláv 250. výročia nezávislosti USA.
Autor TASR
Washington 10. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že nariadil svojmu kandidátovi na post riaditeľa národných spravodajských služieb (DNI), aby po nástupe do funkcie okamžite znížil počet zamestnancov úradu. Podľa agentúry AFP to Trump napísal v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social, píše TASR.
Uviedol, že Bill Pulte, ktorý má funkciu prevziať 19. júna v dočasnom režime, dostal pokyn na „okamžité a potrebné“ zníženie počtu zamestnancov a návrat časti personálu späť do ich pôvodných vládnych agentúr.
Trump zároveň na sociálnej sieti Truth Social obvinil demokratov z politizácie otázok týkajúcich sa bezpečnosti USA, čo súvisí s tým, že americkí senátori – vrátane siedmich republikánov – zablokovali predĺženie programu sledovania komunikácie.
Ide o časť zákona FISA Section 702, ktorá umožňuje americkým spravodajským službám, aby bez súdneho príkazu sledovali elektronickú komunikáciu cudzincov nachádzajúcich sa mimo územia USA, napr. e-maily, telefonáty či správy medzi cudzincami alebo medzi cudzincami a osobami v USA. Hoci je program zameraný na ciele v zahraničí, môže sa pri ňom zachytiť aj časť komunikácie amerických občanov, ak komunikujú so svojimi zahraničnými kontaktmi. Platnosť tejto časti zákona má vypršať koncom tohto týždňa.
Trump uviedol, že tento zákon je kľúčový pre armádu aj bezpečnosť obyvateľov USA, najmä počas nadchádzajúceho futbalového šampionátu a osláv 250. výročia nezávislosti USA. Kongres preto vyzval, aby schválil jeho krátkodobé predĺženie, kým bude možné vymenovať stáleho šéfa DNI.
Nominácia Pulteho, ktorý nemá skúsenosti v oblasti spravodajských služieb, ale je Trumpovým spojencom, vyvolala hnev časti kongresmanov. Demokrati avizovali, že v prípade jeho vymenovania nebudú podporovať obnovenie zákona o sledovaní. Podľa nich je Pulte pre funkciu nevyhovujúci a jeho pôsobenie by mohlo ohroziť súkromie aj bezpečnosť občanov USA.
Úrad DNI (ODNI) bol v USA zriadený po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 s cieľom lepšie koordinovať činnosť rozsiahlej komunity spravodajských služieb v USA. Riaditeľ DNI, ktorá riadi a koordinuje 18 spravodajských agentúr USA, pôsobí aj ako hlavný poradca prezidenta.
Pulte vo funkcii nahradí Tulsi Gabbardovú, ktorá koncom mája oznámila, že k 30. júnu odstúpi z funkcie. Ako dôvod uviedla zdravotný stav svojho manžela a jeho nedávno diagnostikovanú rakovinu kostí. Trump vtedy na Truth Social napísal, že Gabbardová robila skvelú prácu a že ju dočasne vo funkcii nahradí jej námestník Aaron Lukas.
Uviedol, že Bill Pulte, ktorý má funkciu prevziať 19. júna v dočasnom režime, dostal pokyn na „okamžité a potrebné“ zníženie počtu zamestnancov a návrat časti personálu späť do ich pôvodných vládnych agentúr.
Trump zároveň na sociálnej sieti Truth Social obvinil demokratov z politizácie otázok týkajúcich sa bezpečnosti USA, čo súvisí s tým, že americkí senátori – vrátane siedmich republikánov – zablokovali predĺženie programu sledovania komunikácie.
Ide o časť zákona FISA Section 702, ktorá umožňuje americkým spravodajským službám, aby bez súdneho príkazu sledovali elektronickú komunikáciu cudzincov nachádzajúcich sa mimo územia USA, napr. e-maily, telefonáty či správy medzi cudzincami alebo medzi cudzincami a osobami v USA. Hoci je program zameraný na ciele v zahraničí, môže sa pri ňom zachytiť aj časť komunikácie amerických občanov, ak komunikujú so svojimi zahraničnými kontaktmi. Platnosť tejto časti zákona má vypršať koncom tohto týždňa.
Trump uviedol, že tento zákon je kľúčový pre armádu aj bezpečnosť obyvateľov USA, najmä počas nadchádzajúceho futbalového šampionátu a osláv 250. výročia nezávislosti USA. Kongres preto vyzval, aby schválil jeho krátkodobé predĺženie, kým bude možné vymenovať stáleho šéfa DNI.
Nominácia Pulteho, ktorý nemá skúsenosti v oblasti spravodajských služieb, ale je Trumpovým spojencom, vyvolala hnev časti kongresmanov. Demokrati avizovali, že v prípade jeho vymenovania nebudú podporovať obnovenie zákona o sledovaní. Podľa nich je Pulte pre funkciu nevyhovujúci a jeho pôsobenie by mohlo ohroziť súkromie aj bezpečnosť občanov USA.
Úrad DNI (ODNI) bol v USA zriadený po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 s cieľom lepšie koordinovať činnosť rozsiahlej komunity spravodajských služieb v USA. Riaditeľ DNI, ktorá riadi a koordinuje 18 spravodajských agentúr USA, pôsobí aj ako hlavný poradca prezidenta.
Pulte vo funkcii nahradí Tulsi Gabbardovú, ktorá koncom mája oznámila, že k 30. júnu odstúpi z funkcie. Ako dôvod uviedla zdravotný stav svojho manžela a jeho nedávno diagnostikovanú rakovinu kostí. Trump vtedy na Truth Social napísal, že Gabbardová robila skvelú prácu a že ju dočasne vo funkcii nahradí jej námestník Aaron Lukas.