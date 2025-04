Trump chce zverejniť zoznam miest, ktoré maria jeho imigračné zákony

Washington 28. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa v rámci „ochrany amerických komunít pred zločinnými cudzincami“ chystá zverejniť zoznam miest, ktoré „maria“ jeho boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu. Oznámila to v pondelok hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová, píše TASR podľa agentúry AFP.



Hovorkyňa novinárom povedala, že prezident ešte v priebehu pondelka podpíše výkonné nariadenie, ktorým „uloží generálnej prokurátorke a ministerke pre vnútornú bezpečnosť povinnosť, aby zverejnili zoznam štátnych a regionálnych jurisdikcií, ktoré bránia v presadzovaní federálnych imigračných zákonov“.



Ako pripomína AFP, Trump vyhral vlaňajšie novembrové prezidentské voľby do veľkej miery práve vďaka sľubom, že bude bojovať proti tomu, čo nazýval inváziou migrantov páchajúcich zločiny. Jeho rétorika o násilníkoch a vrahoch, ktorí sa sťahujú do domov na predmestiach amerických miest, našla odozvu u časti voličov znepokojených vysokou mierou nelegálnej migrácie.



Republikáni v Bielom dome i v Kongrese sa v rámci tohto prezidentovho úsilia snažia zasahovať proti tzv. útočiskám, a síce obciam, ktoré obvykle zakazujú svojim verejným činiteľom informovať federálnych agentov o prisťahovalcoch bez dokladov, ktorým hrozí deportácia. Z takýchto praktík boli v marci v Kongrese obvinení demokratickí starostovia štyroch veľkých miest - Bostonu, Chicaga, Denveru a New Yorku. Ako pripomína AFP, všetky tieto štyri mestá zápasia s obrovským prílevom migrantov prichádzajúcich z Mexika.



Leavittová v pondelok pred médiami vyzdvihovala deklarované úspechy takýchto zásahov Trumpovej administratívy. Uviedla, že za ostatných 12 mesiacov - a síce od marca 2024, keď bol prezidentom Trumpov predchodca Joe Biden, klesol o 95 percent počet migrantov prichádzajúcich k mexicko-americkým hraniciam bez dokladov, a to z 140.000 na 7000. „Americké hranice sú teraz bezpečné vďaka prezidentovi Trumpovi. Obnovil právny štát, presadil naše imigračné zákony a bráni suverenitu Ameriky,“ povedala.