Trump: Chcem priame rozhovory s Iránom o dohode o jadrových zbraniach

Washington 5. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že chce „priame rozhovory“ s Teheránom o jadrovej dohode. Trump minulý týždeň pohrozil bombardovaním Iránu, ak sa krajine podarí vyvinúť jadrové zbrane. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.



Trump dal iránskym lídrom dvojmesačnú lehotu na dosiahnutie dohody o jadrovom programe, ktorý už desaťročia zaťažuje vzťahy so západom.



Západné krajiny vrátane Spojených štátov dlhodobo obviňujú Irán zo snahy o získanie jadrovej zbrane, čo Teherán popiera a trvá na tom, že jeho aktivity v oblasti obohacovania uránu slúžia výlučne na mierové účely.



„Myslím si, že bude lepšie, ak budeme rokovať priamo. Myslím si, že to ide rýchlejšie a oveľa lepšie pochopíte druhú stranu, ako keď idete cez sprostredkovateľov,“ povedal novinárom na palube amerického vládneho špeciálu Air Force One.



Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí minulý týždeň vyhlásil, že Teherán sa nezapojí do priamych rozhovorov s Washingtonom, „kým sa nezmení prístup druhej strany k islamskej republike“.



Trump počas svojho prvého funkčného obdobia zrušil jadrovú dohodu z roku 2015, ktorú vyrokoval jeho predchodca Barack Obama, a opätovne zaviedol voči Iránu devastujúce sankcie.



Dohoda uzavretá medzi Teheránom a svetovými mocnosťami vyžadovala, aby Irán obmedzil svoje jadrové ambície výmenou za zmiernenie sankcií.



„Chceli ísť cez sprostredkovateľov, nemyslím si, že to už nevyhnutne platí. Myslím, že majú obavy, myslím, že sa cítia zraniteľní. Nechcem, aby sa tak cítili. Myslím si, že sa chcú stretnúť,“ povedal Trump.



Trump minulý mesiac uviedol, že napísal najvyššiemu iránskemu vodcovi ajatolláhovi Alímu Chameneímu výzvu na jadrové rokovania a varoval pred možnými vojenskými akciami, ak by Teherán odmietol.



Chameneí reagoval slovami, že hrozby USA „nikam nevedú“ a varoval pred recipročnými opatreniami, „ak urobia niečo škodlivé“ voči Iránu.



Trump minulý týždeň vyhlásil, že „Irán bude bombardovaný“, ak neupustí od svojho úsilia vyvinúť jadrové zbrane. Trumpove vyhlásenia zaznievajú v slabej chvíli pre islamskú republiku, keďže Izrael zdecimoval dvoch jej spojencov - Hamas, palestínskych militantov, ktorí 7. októbra 2023 zaútočili na Izrael, a libanonské militantné hnutie Hizballáh.