< sekcia Zahraničie
Trump: Chcem vidieť rýchle prímerie, ak dnes nebude, nebudem spokojný
Témou rokovania Trumpa a Putina má byť najmä vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 15. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok na palube špeciálu Air Force One na ceste do aljašského Anchorage na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom uviedol, že úspechom preňho bude dohodnutie prímeria na Ukrajine, ale „nič nie je vytesané do kameňa“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a denníka The Guardian.
Na novinársku otázku, čo zo stretnutia spraví úspešné, Trump odpovedal, že „nevie povedať, nič nie je vytesané do kameňa“. „Chcem určité veci. Chcem prímerie,“ doplnil.
„Chcem vidieť rýchle prímerie. Neviem, či to bude dnes, ale ak to nebude dnes, nebudem spokojný. Všetci hovoria, že to dnes nemôže byť, ale ja len hovorím, že chcem, aby prestalo zabíjanie,“ uviedol Trump a dodal, že do rokovaní sa zapojí aj Európa a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij.
Témou rokovania Trumpa a Putina má byť najmä vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Hlavným cieľom je podľa Trumpa dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského.
Americký prezident vo štvrtok uviedol, že existuje „25-percentná šanca, že toto stretnutie nebude úspešné“. Naznačil tiež, že v takom prípade by na Rusko uvalil ďalšie sankcie.
Na novinársku otázku, čo zo stretnutia spraví úspešné, Trump odpovedal, že „nevie povedať, nič nie je vytesané do kameňa“. „Chcem určité veci. Chcem prímerie,“ doplnil.
„Chcem vidieť rýchle prímerie. Neviem, či to bude dnes, ale ak to nebude dnes, nebudem spokojný. Všetci hovoria, že to dnes nemôže byť, ale ja len hovorím, že chcem, aby prestalo zabíjanie,“ uviedol Trump a dodal, že do rokovaní sa zapojí aj Európa a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij.
Témou rokovania Trumpa a Putina má byť najmä vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Hlavným cieľom je podľa Trumpa dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského.
Americký prezident vo štvrtok uviedol, že existuje „25-percentná šanca, že toto stretnutie nebude úspešné“. Naznačil tiež, že v takom prípade by na Rusko uvalil ďalšie sankcie.