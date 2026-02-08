< sekcia Zahraničie
Trump chváli nového honduraského lídra po rokovaniach v USA
Asfurovo víťazstvo prinieslo Trumpovi ďalšieho spojenca v Latinskej Amerike po tom, ako konzervatívci nahradili ľavicových politikov v Čile, Bolívii, Peru a Argentíne.
Autor TASR
Washington 8. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu po stretnutí vo svojom rezorte Mar-a-Lago na Floride pochválil honduraskú hlavu štátu Nasryho Asfuru, ktorého podporil počas volebnej kampane. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Asfura, konzervatívny podnikateľ a bývalý starosta honduraského hlavného mesta Tegucigalpa, zložil minulý týždeň prísahu. Voľby vyhral v novembri, pričom k víťazstvu mu pomohla aj Trumpova podpora. Americký prezident pohrozil, že ak jeho „priateľ“ prehrá, zredukuje pomoc najchudobnejšej krajine Strednej Ameriky.
„Mal som veľmi dôležité stretnutie s mojím priateľom, prezidentom Hondurasu Nasrym „Titom“ Asfurom,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
„Keď som ho jasne podporil, vyhral voľby! Tito a ja máme veľa spoločných hodnôt, ktoré vychádzajú zo zásady „Amerika na prvom mieste“. Máme tiež úzke partnerstvo v oblasti bezpečnosti,“ napísal s tým, že diskutovali aj o investíciách a podnikaní.
Asfura sa už 12. januára stretol s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. Krajiny po tomto stretnutí oznámili plány na uzavretie dohody o voľnom obchode.
